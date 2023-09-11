https://ria.ru/20230911/malchik-1895599230.html

В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине

В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине - РИА Новости, 11.09.2023

В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине

Спасатели в Казани вызволили пятилетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине, ребенок передан медикам, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:21

2023-09-11T15:21

2023-09-11T15:21

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 11 сен – РИА Новости. Спасатели в Казани вызволили пятилетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине, ребенок передан медикам, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану. По данным ведомства, в понедельник спасателям поступило сообщение о том, что в одной из казанских квартир в стиральной машине застрял пятилетний мальчик. "Дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан по прибытии на место происшествия извлекла мальчика из стиральной машины и передала его медикам "скорой помощи", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном спасателями в телеграм-канале ведомства, сняты кадры спасения ребенка. Мальчик кричит, просит прекратить вытаскивать его, говорит, что сломает ногу и боится. Спасатель просит его потерпеть. После извлечения из стиральной машину мальчик просится в кровать.

https://ria.ru/20230307/spasenie-1856451048.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)