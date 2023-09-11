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В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине - РИА Новости, 11.09.2023
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15:21 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/malchik-1895599230.html
В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине
В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине - РИА Новости, 11.09.2023
В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине
Спасатели в Казани вызволили пятилетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине, ребенок передан медикам, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:21
2023-09-11T15:21
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 11 сен – РИА Новости. Спасатели в Казани вызволили пятилетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине, ребенок передан медикам, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану. По данным ведомства, в понедельник спасателям поступило сообщение о том, что в одной из казанских квартир в стиральной машине застрял пятилетний мальчик. "Дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан по прибытии на место происшествия извлекла мальчика из стиральной машины и передала его медикам "скорой помощи", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном спасателями в телеграм-канале ведомства, сняты кадры спасения ребенка. Мальчик кричит, просит прекратить вытаскивать его, говорит, что сломает ногу и боится. Спасатель просит его потерпеть. После извлечения из стиральной машину мальчик просится в кровать.
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казань
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине

В Казани спасатели вызволили мальчика, застрявшего в стиральной машине

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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УФА, 11 сен – РИА Новости. Спасатели в Казани вызволили пятилетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине, ребенок передан медикам, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
По данным ведомства, в понедельник спасателям поступило сообщение о том, что в одной из казанских квартир в стиральной машине застрял пятилетний мальчик.
"Дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан по прибытии на место происшествия извлекла мальчика из стиральной машины и передала его медикам "скорой помощи", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном спасателями в телеграм-канале ведомства, сняты кадры спасения ребенка. Мальчик кричит, просит прекратить вытаскивать его, говорит, что сломает ногу и боится. Спасатель просит его потерпеть. После извлечения из стиральной машину мальчик просится в кровать.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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