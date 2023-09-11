https://ria.ru/20230911/lorak-1895567732.html

Ани Лорак отреагировала на угрозы убрать ее из эфира российского телеканала

Ани Лорак отреагировала на угрозы убрать ее из эфира российского телеканала - РИА Новости, 11.09.2023

Ани Лорак отреагировала на угрозы убрать ее из эфира российского телеканала

Певица Ани Лорак разместила на своей странице в соцсети пост, в котором отреагировала на призыв и угрозы Виталия Бородина убрать ее из эфира НТВ из-за... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:09

2023-09-11T14:09

2023-09-11T14:09

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Певица Ани Лорак разместила на своей странице в соцсети пост, в котором отреагировала на призыв и угрозы Виталия Бородина убрать ее из эфира НТВ из-за неоднозначной позиции артистки по поводу СВО и возможной военной помощи Украине. По словам артистки, это "лживая информация"."Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я – певица, а не политик", – заявила Лорак. Артистка добавила, что уже много лет помогает детям-сиротам."Я сама прошла через школу-интернат, поэтому помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров", – написала певица. Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, призвал убрать артистку из эфира НТВ (Лорак вошла в состав жюри нового сезона "Ты супер!", – Прим. ред.). В своем обращении он напомнил, что знаменитость до сих пор не высказала свою позицию по поводу СВО. "Люди не понимают кто она и кого поддерживает", – отметил Бородин."Мы напишем ряд обращений, в том числе руководителю НТВ с просьбой убрать Ани Лорак с российского эфира", – пригрозил общественник. В конце августа Бородин также возмутился тем, что исполнительница собирается дать концерт в Москве. Тогда он тоже обратился внимание на неоднозначную позицию артистки. Позже в СМИ появилась информация, что Виталий Бородин написал письмо Андрею Воробьеву, губернатору Московской области с просьбой отменить шоу Лорак, запланированное на 27 сентября в Crocus City Hall.

https://ria.ru/20230406/lorak-1863530396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, ани лорак, украина, знаменитости, нтв (телеканал), москва