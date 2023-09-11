Ани Лорак отреагировала на угрозы убрать ее из эфира российского телеканала
Ани Лорак отреагировала на угрозы Виталия Бородина убрать ее из эфира НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВПевица Ани Лорак на съемках проекта "Ты - супер!"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Певица Ани Лорак разместила на своей странице в соцсети пост, в котором отреагировала на призыв и угрозы Виталия Бородина убрать ее из эфира НТВ из-за неоднозначной позиции артистки по поводу СВО и возможной военной помощи Украине.
По словам артистки, это "лживая информация".
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"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я – певица, а не политик", – заявила Лорак.
Артистка добавила, что уже много лет помогает детям-сиротам.
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"Я сама прошла через школу-интернат, поэтому помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров", – написала певица.
Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, призвал убрать артистку из эфира НТВ (Лорак вошла в состав жюри нового сезона "Ты супер!", – Прим. ред.).
В своем обращении он напомнил, что знаменитость до сих пор не высказала свою позицию по поводу СВО. "Люди не понимают кто она и кого поддерживает", – отметил Бородин.
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"Мы напишем ряд обращений, в том числе руководителю НТВ с просьбой убрать Ани Лорак с российского эфира", – пригрозил общественник.
В конце августа Бородин также возмутился тем, что исполнительница собирается дать концерт в Москве. Тогда он тоже обратился внимание на неоднозначную позицию артистки.
Позже в СМИ появилась информация, что Виталий Бородин написал письмо Андрею Воробьеву, губернатору Московской области с просьбой отменить шоу Лорак, запланированное на 27 сентября в Crocus City Hall.