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В России примут проект по локализации высокотехнологичных производств - РИА Новости, 13.09.2023
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10:57 11.09.2023 (обновлено: 10:02 13.09.2023)
https://ria.ru/20230911/lokalizatsiya-1896031520.html
В России примут проект по локализации высокотехнологичных производств
В России примут проект по локализации высокотехнологичных производств - РИА Новости, 13.09.2023
В России примут проект по локализации высокотехнологичных производств
Проект по локализации высокотехнологичных производств на территории РФ и созданию международных территорий опережающего развития планируют принять до конца... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-11T10:57
2023-09-13T10:02
россия
экономика
дальний восток
арктика
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Проект по локализации высокотехнологичных производств на территории РФ и созданию международных территорий опережающего развития планируют принять до конца года, сообщила на сессии ВЭФ "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" - "Эволюция преференциальных режимов в России" директор департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Мария Перова. "Первая инициатива, прорабатываемая по поручению президента Российской Федерации - это научиться локализовывать высокотехнологичные производства на территории нашей страны и создаём международные территории опережающего развития. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве. И мы надеемся и будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы законопроект до конца текущего года был уже принят", - сказала Перова. Этот законопроект предусматривает льготы именно для организации высокотехнологичных проектов с привлечением зарубежных инвесторов из дружественных РФ стран, уточнила Перова. Вторая инициатива реализуется по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. "Сейчас мы реализуем комплекс мер поддержки, который так называется "Патриотический" ТОР. Мы предоставляем меры поддержки предприятиям, которые производят товары двойного назначения. Здесь мы предусмотрели финансирование в текущем году и до конца года оно будет доведено уже до предприятия. Первые товары будут закуплены", - сказала Перова. Также совместно с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики изучены потребности инвесторов. Исходя из последнего проведённого опроса, выявлены три основных направления. "Одно из первых направлений - это упрощение процедуры приобретения статуса резидента ТОР, ускорение этой процедуры. Вторая важная инициатива - это обеспечение в опережающем темпе инфраструктурой, которая требуется для реализации проектов, это и коммунальная инфраструктура. Для малого и среднего предпринимательства создание производственных административных зданий для того, чтобы фактически малый бизнес мог закупить оборудование, заехать в подготовленные помещения и быстрее начать реализацию проекта. И третье, очень важное направление - это предоставление дешёвых "длинных" денег. То есть это активное возобновление программы по субсидированию процентной ставки по кредитам", - сказала Перова. Минвостокразвития прорабатывает возможность поддержки отдельных приоритетных направлений на Дальнем Востоке таких как, например, сельское хозяйство, туристическое деятельность. В скорейшем времени основные решения по этим направлениям будут приняты, считает Перова. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html
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россия, экономика, дальний восток, арктика, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Экономика, Дальний Восток, Арктика, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В России примут проект по локализации высокотехнологичных производств

В России до конца года примут проект по созданию международных ТОР

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Проект по локализации высокотехнологичных производств на территории РФ и созданию международных территорий опережающего развития планируют принять до конца года, сообщила на сессии ВЭФ "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" - "Эволюция преференциальных режимов в России" директор департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Мария Перова.
"Первая инициатива, прорабатываемая по поручению президента Российской Федерации - это научиться локализовывать высокотехнологичные производства на территории нашей страны и создаём международные территории опережающего развития. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве. И мы надеемся и будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы законопроект до конца текущего года был уже принят", - сказала Перова.
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Этот законопроект предусматривает льготы именно для организации высокотехнологичных проектов с привлечением зарубежных инвесторов из дружественных РФ стран, уточнила Перова.
Вторая инициатива реализуется по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. "Сейчас мы реализуем комплекс мер поддержки, который так называется "Патриотический" ТОР. Мы предоставляем меры поддержки предприятиям, которые производят товары двойного назначения. Здесь мы предусмотрели финансирование в текущем году и до конца года оно будет доведено уже до предприятия. Первые товары будут закуплены", - сказала Перова.
Также совместно с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики изучены потребности инвесторов. Исходя из последнего проведённого опроса, выявлены три основных направления.
"Одно из первых направлений - это упрощение процедуры приобретения статуса резидента ТОР, ускорение этой процедуры. Вторая важная инициатива - это обеспечение в опережающем темпе инфраструктурой, которая требуется для реализации проектов, это и коммунальная инфраструктура. Для малого и среднего предпринимательства создание производственных административных зданий для того, чтобы фактически малый бизнес мог закупить оборудование, заехать в подготовленные помещения и быстрее начать реализацию проекта. И третье, очень важное направление - это предоставление дешёвых "длинных" денег. То есть это активное возобновление программы по субсидированию процентной ставки по кредитам", - сказала Перова.
Минвостокразвития прорабатывает возможность поддержки отдельных приоритетных направлений на Дальнем Востоке таких как, например, сельское хозяйство, туристическое деятельность. В скорейшем времени основные решения по этим направлениям будут приняты, считает Перова.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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