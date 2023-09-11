https://ria.ru/20230911/logistika-1895539418.html

Никишина: логистика определяет конкурентоспособность российского экспорта

Никишина: логистика определяет конкурентоспособность российского экспорта - РИА Новости, 11.09.2023

Никишина: логистика определяет конкурентоспособность российского экспорта

Конкурентоспособность российских экспортеров продукции АПК обеспечивается не только за счет таких факторов, как цена, качество, отдельные полезные свойства... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:47

2023-09-11T12:47

2023-09-11T13:29

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

вероника никишина

ржд

дальневосточный федеральный университет

узбекистан

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Конкурентоспособность российских экспортеров продукции АПК обеспечивается не только за счет таких факторов, как цена, качество, отдельные полезные свойства продукции, но и за счет времени выхода на рынок, эффективности транспортировки и распределения продукции, заявила на панельной сессии "Евразийский агроэкспресс": Новые возможности для торговли в АТР" на Восточном экономическом форуме генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина."Перед российским компаниям АПК стоят задачи расширения делового сотрудничества с партнерами из дружественных стран, решения логистических вопросов и повышения ценовой конкурентоспособности продукции. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов предоставить поддержку и помощь в достижении этих целей. Агропроизводители могут обратиться к нам за поддержкой на каждом этапе экспортного цикла - от идеи выхода за рубеж до компенсации затрат на уже осуществленную поставку", - сказала Никишина.Соответствующие услуги для экспортеров продукции АПК представлены на платформе "Мой экспорт". Особое внимание уделяется развитию транспортных коридоров - на помощь российским экспортерам приходит сервис заказа услуги перевозки "Агроэкспресс", реализованный совместно с РЖД."Агроэкспресс" позволяет перевозить любую продукцию АПК напрямую от логистического оператора с полностью оцифрованным процессом взаимодействия.Как рассказала глава РЭЦ, в прошлом году "Агроэкспресс" перевез 0,5 миллиона тонн грузов, в том числе 0,28 миллиона тонн рефрижераторных, на евразийском (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан) и южном (Азербайджан, Иран, ОАЭ, Индия) направлениях. В 2023 году было перезапущено и восточное направление "Агроэкспресса" на КНР и Вьетнам после снятия Китаем ковидных ограничений.Отдельно Никишина остановилась на развитии проекта "Агроэкспресс" в направлении Узбекистана. Среди вызовов, которые необходимо решить в ближайшее время, она назвала оптимизацию стоимости железнодорожных перевозок до уровня, сопоставимого со стоимостью перевозки автотранспортом, усиление работы по формированию грузовой базы, расширение географии проекта, прямое движение поездов из РФ в Узбекистан и в обратном направлении без таможенных процедур в странах транзита.Также во взаимодействии с РЖД РЭЦ запустил новую услугу по перевозке сборных грузов в Китай, которая позволит перевозить небольшие партии товаров для b2b-торговли, в том числе продукты питания, не требующие поддержания температурного режима. Этот сервис будет интересен субъектам МСП и резидентам китайских торговых площадок с точки зрения получения доступа к контейнерной логистике по приемлемым ценам и с установленным регулярным графиком отправок.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/tovary-1895505272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, ржд, дальневосточный федеральный университет, узбекистан, китай, россия, вэф-2023