https://ria.ru/20230911/litsemerie-1895444509.html

Эксперт пояснил лицемерность позиции Токио по "защите коренных народов"

Эксперт пояснил лицемерность позиции Токио по "защите коренных народов" - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперт пояснил лицемерность позиции Токио по "защите коренных народов"

Проведение Японией международного симпозиума по теме культуры коренных народов носит откровенно лицемерный характер – ведь эта страна на протяжении веков... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:36

2023-09-11T04:36

2023-09-11T06:47

япония

хоккайдо

токио

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проведение Японией международного симпозиума по теме культуры коренных народов носит откровенно лицемерный характер – ведь эта страна на протяжении веков проводила геноцид аборигенов во имя чистоты своей нации, примером этого стала печальная судьба народа айнов, заявил РИА Новости председатель научного совета Российского военно-исторического общества, один из ведущих отечественных японоведов Анатолий Кошкин. В четверг в Японии в Саппоро на острове Хоккайдо при поддержке Токио пройдет международный симпозиум по развитию туризма и пропаганде культуры аборигенных народов. Цинизм Токио По словам Кошкина, предстоящее мероприятие – "лицемерие в чистом виде". "Хоккайдо – не японская территория, не территория государства Ямато, это колония, завоеванная в многочисленных сражениях с айнами", - подчеркнул он. Поэтому, по его мнению, Токио цинично заявляет о якобы сбережении коренных народов. "Надо говорить о том, что японцы, которые называют себя чистокровными, - это пришельцы на Японские острова. А вот айны являются аборигенами этих территорий. Но по мере продвижения японцев на север их вытесняли, преодолевая сопротивление, в том числе убийствами. Тех, кого не убили, японцы пытались ассимилировать. Это происходило на протяжении веков", - отметил собеседник агентства. "Айнам запрещалось иметь свой язык, исповедовать свою религию. Их лишали средств к существованию, изгоняли с мест охоты, не позволяли ловить рыбу, что неизбежно вело к гибели айнов и сокращению численности этого народа", - сказал Кошкин. Но айны не сдавались без борьбы, они стоически сопротивлялись японцам, добавил он. "Айны – народ очень умелый в военном деле и очень мужественный. И многие японские военные ритуалы, в том числе самурайский кодекс Бусидо, взят от айнов. Доподлинно известно, что ритуал харакири заимствован японцами от айнов", - рассказал эксперт. Многие из айнов уходили на Курильские острова или на Сахалин, которые не имели никакого отношения к японскому государству, отметил Кошкин. "Утверждения, что южные Курилы являются исконной территорией Японии, смехотворны для серьезных исследователей. Дело в том, что до революции Мэйдзи 1868 года остров Хоккайдо не входил в состав японского государства и, соответственно, южно-курильские острова и Сахалин также никак не могли быть исконными для японцев. Эти территории населялись айнами", - пояснил эксперт. "Уничтожение айнов, захват их земель, захват мест их промысла, принудительная ассимиляция, колонизация были этническим и культурным геноцидом. Это признают серьезные ученые", - подчеркнул Кошкин. Дискриминация продолжается Эксперт коснулся реалий сегодняшнего дня. "Айну выделены отдельные места проживания на Хоккайдо, которые можно сравнить с резервациями индейцев в Америке. Создаются этнические парки для туристов, идет продажа предметов айнских промыслов. Но это не более чем экзотика для привлечения туристов, а никакой реальной заботы о поддержании культуры и обычаев этой народности Токио не предпринимает", - сказал Кошкин. "Официально считается, что сейчас на территории Японии проживает 25 тысяч айнов. Но, по статистке, в Японии осталось лишь около 100 человек, которых можно назвать носителями айнского языка. И, безусловно, айны и по сей день подвергаются дискриминации, так как японские власти, пропагандируя мультикультурализм, по сути, отрицают существование в стране более чем одной этнической группы", - отметил эксперт. Айны пытаются отстаивать свои права в представительных органах Японии – в парламенте, в местных законодательных собраниях, добавил Кошкин. По его словам, в июле нынешнего года группа айнов с Хоккайдо подала иск к японскому правительству с требованием вернуть им права вылова лосося в реках, что им запрещалось в течение столетий. "Но попытки айнов заниматься какой-либо политической деятельностью, отстаивать интересы своего этноса встречают противодействие со стороны японских властей", - подчеркнул Кошкин. Причем в "гордящейся своей этнической гомогенностью" Японии существуют и другие до сих пор дискриминируемые группы, отметил он. "В первую очередь, это настоящие, стопроцентные японцы, которых в стране называют кастой "эта", или буракуминами. Буракумины – это люди, которые в средние века занимались забоем скота, выделкой кож, изготовлением обуви, сбором мусора и считались нечистыми. "Чистые" японцы чурались их и всячески подвергали их дискриминации. Например, их хоронили рядом с собаками и другими животными", - сказал Кошкин. "В настоящее время таких людей, по официальной статистике, в Японии насчитывается 1,2 миллиона человек. Хотя в действительности живущих в специальных поселениях бураку насчитывается более 3 миллионов. И таких поселков по всей Японии – более 6 тысяч. В основном они концентрируются на южном острове Кюсю, а также вокруг крупных городов Осака и Киото", - добавил собеседник агентства. Несмотря на законы, в Японии сейчас имеются тайные списки буракуминов, отметил Кошкин. "Они составлены с тем, чтобы "нечистых" не принимали на работу, не допускали их браков с "чистыми" японцами и так далее", - подчеркнул эксперт. Статус неграждан Кроме того, в Японии существует диаспора корейцев, которые или эмигрировали из Кореи в Японию в поисках лучшей жизни, или в свое время были насильно вывезены из Кореи для использования в качестве рабской силы в шахтах, рудниках и военных заводах. "До сих пор эти проблемы не урегулированы и являются серьезным препятствием для улучшения отношений между Южной Кореей и Японией. Причем эти корейцы, которые живут в Японии в третьем-четвертом поколении, вносят вклад в развитие этой страны, но, как в Прибалтике, называются негражданами. То есть у них есть только вид на жительство и лишь отдельным людям удается получить японское гражданство, что сопряжено с огромными сложностями", - сказал Кошкин. "Сейчас лиц корейской национальности, которых на бытовом уровне считают "грязными" - об этом сами корейцы мне рассказывали, - насчитывается около 480 тысяч человек", - добавил он. Ранее РИА Новости опубликовало материалы на основе рассекреченных архивных документов ФСБ России, из которых следует, что в августе 1945 года японские военные на юге Сахалина подло и с особой жестокостью убивали корейцев, предположив, что те якобы расскажут советским военным, как японцы издевались над местным корейским населением. "К дискриминируемым гражданам Японии следует отнести жителей архипелага Рюкю с центральным островом Окинава, которых также японцы между собой считают "нечистыми". На эти территории имел большое влияние Китай. И в древности, как утверждается, они входили в состав Поднебесной", - отметил Кошкин.

https://ria.ru/20210906/khabarovsk-1748803262.html

https://ria.ru/20210903/protsess-1748475567.html

https://ria.ru/20210830/khabarovskiy-1747867991.html

https://ria.ru/20210903/tribunal-1748452093.html

https://ria.ru/20210420/yaponiya-1729054903.html

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япония, хоккайдо, токио, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире