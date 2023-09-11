https://ria.ru/20230911/liposaktsiya-1895521371.html

Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции

Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции - РИА Новости, 11.09.2023

Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции

Жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после операции по липосакции в частной клинике, причины ее смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:34

2023-09-11T11:34

2023-09-11T11:34

происшествия

санкт-петербург

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после операции по липосакции в частной клинике, причины ее смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, дочь умершей сообщила в следственные органы Василеостровского района, что 5 сентября ее мать поступила в стационар частной клиники для проведения операции по липосакции и омоложению. "Шестого сентября была проведена операция, после которой в ночь с 7 на 8 сентября женщине стало плохо. Она была переведена в ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России", в реанимационное отделение, где скончалась 9 сентября в 5.30", - рассказал собеседник агентства. По его словам, причина смерти устанавливается. Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230807/meditsina-1888601542.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, здоровье - общество