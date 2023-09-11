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Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции
Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции - РИА Новости, 11.09.2023
Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции
Жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после операции по липосакции в частной клинике, причины ее смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:34
2023-09-11T11:34
2023-09-11T11:34
происшествия
санкт-петербург
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после операции по липосакции в частной клинике, причины ее смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, дочь умершей сообщила в следственные органы Василеостровского района, что 5 сентября ее мать поступила в стационар частной клиники для проведения операции по липосакции и омоложению. "Шестого сентября была проведена операция, после которой в ночь с 7 на 8 сентября женщине стало плохо. Она была переведена в ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России", в реанимационное отделение, где скончалась 9 сентября в 5.30", - рассказал собеседник агентства. По его словам, причина смерти устанавливается. Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество
Источник: петербурженка умерла вскоре после липосакции
В Петербурге устанавливают, почему женщина умерла вскоре после липосакции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после операции по липосакции в частной клинике, причины ее смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, дочь умершей сообщила в следственные органы Василеостровского района, что 5 сентября ее мать поступила в стационар частной клиники для проведения операции по липосакции и омоложению.
"Шестого сентября была проведена операция, после которой в ночь с 7 на 8 сентября женщине стало плохо. Она была переведена в ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС
России", в реанимационное отделение, где скончалась 9 сентября в 5.30", - рассказал собеседник агентства. По его словам, причина смерти устанавливается.
Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
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