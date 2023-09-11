Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 11.09.2023 (обновлено: 17:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ldpr-1895627442.html
Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР
Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР - РИА Новости, 11.09.2023
Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР
Результаты выборов для ЛДПР являются историческими с очень серьезными результатами, сообщил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:10
2023-09-11T17:11
леонид слуцкий (политик)
лдпр
политика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_7ae2a094e7b0bf89fa29c6557b333e03.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Результаты выборов для ЛДПР являются историческими с очень серьезными результатами, сообщил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий. "Результатами выборов мы очень довольны, считаем эти выборы историческими… Для нас это серьезный рывок. Сокращение нашей разницы с коммунистами почти на 12 процентов, мощный рост в ряде регионов", - сообщил Слуцкий. Слуцкий при этом отметил, что в Калмыкии ЛДПР улучшила свой результат и по сравнению с выборами 2018 года, и по сравнению с результатами выборов в Госдуму в регионе. "Но этого все равно не хватило для прохождения в местный парламент", - добавил парламентарий. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1659251052f56581f303df2712a50d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид слуцкий (политик), лдпр, политика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Политика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР

Слуцкий назвал результаты выборов для ЛДПР историческими

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Результаты выборов для ЛДПР являются историческими с очень серьезными результатами, сообщил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий.
«
"Результатами выборов мы очень довольны, считаем эти выборы историческими… Для нас это серьезный рывок. Сокращение нашей разницы с коммунистами почти на 12 процентов, мощный рост в ряде регионов", - сообщил Слуцкий.
Слуцкий при этом отметил, что в Калмыкии ЛДПР улучшила свой результат и по сравнению с выборами 2018 года, и по сравнению с результатами выборов в Госдуму в регионе.
"Но этого все равно не хватило для прохождения в местный парламент", - добавил парламентарий.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРПолитикаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала