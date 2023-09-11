https://ria.ru/20230911/ldpr-1895627442.html

Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР

Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР - РИА Новости, 11.09.2023

Слуцкий оценил результаты выборов для ЛДПР

Результаты выборов для ЛДПР являются историческими с очень серьезными результатами, сообщил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:10

2023-09-11T17:10

2023-09-11T17:11

леонид слуцкий (политик)

лдпр

политика

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_7ae2a094e7b0bf89fa29c6557b333e03.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Результаты выборов для ЛДПР являются историческими с очень серьезными результатами, сообщил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий. "Результатами выборов мы очень довольны, считаем эти выборы историческими… Для нас это серьезный рывок. Сокращение нашей разницы с коммунистами почти на 12 процентов, мощный рост в ряде регионов", - сообщил Слуцкий. Слуцкий при этом отметил, что в Калмыкии ЛДПР улучшила свой результат и по сравнению с выборами 2018 года, и по сравнению с результатами выборов в Госдуму в регионе. "Но этого все равно не хватило для прохождения в местный парламент", - добавил парламентарий. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид слуцкий (политик), лдпр, политика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023