https://ria.ru/20230911/kurs-1895629553.html

Доллар упал ниже 96 рублей

Доллар упал ниже 96 рублей - РИА Новости, 11.09.2023

Доллар упал ниже 96 рублей

Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро – ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:19

2023-09-11T17:19

2023-09-11T17:19

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро – ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 1,80 рубля, до 95,98 рубля, евро – на 1,82 рубля, до 102,98 рубля, юаня – на 15 копеек, до 13,11 рубля.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия