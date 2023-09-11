https://ria.ru/20230911/kurs-1895629553.html
Доллар упал ниже 96 рублей
Доллар упал ниже 96 рублей - РИА Новости, 11.09.2023
Доллар упал ниже 96 рублей
Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро – ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:19
2023-09-11T17:19
2023-09-11T17:19
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро – ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 1,80 рубля, до 95,98 рубля, евро – на 1,82 рубля, до 102,98 рубля, юаня – на 15 копеек, до 13,11 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Доллар упал ниже 96 рублей
Доллар упал ниже 96 рублей, евро опустился ниже 103 рублей