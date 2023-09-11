Рейтинг@Mail.ru
Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kurily-1895458540.html
Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах
Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах - РИА Новости, 11.09.2023
Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах
Возобновление проектов гуманитарного обмена с Японией по Курильским островам невозможно, пока Япония сохраняет враждебную риторику в отношении России, заявил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:52
2023-09-11T06:52
япония
россия
курильские острова
валерий лимаренко
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/76/1560117699_332:507:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b150ebd9d7f3a569395ca145b242928.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Возобновление проектов гуманитарного обмена с Японией по Курильским островам невозможно, пока Япония сохраняет враждебную риторику в отношении России, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. В конце августа японская сторона заявила, что продолжает по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан Японии на могилы предков на южные Курилы, но пока не получала положительного ответа. "Пока они на стороне наших оппонентов и пока у них враждебная риторика, думаю, что это невозможно. У них нет ни одной причины, ни одного повода, чтобы сейчас быть недовольными Россией. Как соседям им легче было промолчать. Но после того, как они враждебные слова говорят, перестали ловить рыбу, престали люди ездить - в общем, одна беда, как в Европе", - отметил Лимаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/kurily-1895455264.html
япония
россия
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/76/1560117699_454:84:3072:2048_1920x0_80_0_0_b220a7228c59112a8b52f52089ba1617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, курильские острова, валерий лимаренко, вэф-2023
Япония, Россия, Курильские острова, Валерий Лимаренко, ВЭФ-2023
Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах

Лимаренко: японцы не могут посещать могилы на Курилах из-за позиции Токио

© РИА Новости / Антон ДенисовКурилы
Курилы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Курилы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Возобновление проектов гуманитарного обмена с Японией по Курильским островам невозможно, пока Япония сохраняет враждебную риторику в отношении России, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
В конце августа японская сторона заявила, что продолжает по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан Японии на могилы предков на южные Курилы, но пока не получала положительного ответа.
"Пока они на стороне наших оппонентов и пока у них враждебная риторика, думаю, что это невозможно. У них нет ни одной причины, ни одного повода, чтобы сейчас быть недовольными Россией. Как соседям им легче было промолчать. Но после того, как они враждебные слова говорят, перестали ловить рыбу, престали люди ездить - в общем, одна беда, как в Европе", - отметил Лимаренко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах
06:23
 
ЯпонияРоссияКурильские островаВалерий ЛимаренкоВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала