https://ria.ru/20230911/kurily-1895458540.html

Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах

Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах - РИА Новости, 11.09.2023

Лимаренко объяснил невозможность посещения японцами могил на Курилах

Возобновление проектов гуманитарного обмена с Японией по Курильским островам невозможно, пока Япония сохраняет враждебную риторику в отношении России, заявил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:52

2023-09-11T06:52

2023-09-11T06:52

япония

россия

курильские острова

валерий лимаренко

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Возобновление проектов гуманитарного обмена с Японией по Курильским островам невозможно, пока Япония сохраняет враждебную риторику в отношении России, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. В конце августа японская сторона заявила, что продолжает по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан Японии на могилы предков на южные Курилы, но пока не получала положительного ответа. "Пока они на стороне наших оппонентов и пока у них враждебная риторика, думаю, что это невозможно. У них нет ни одной причины, ни одного повода, чтобы сейчас быть недовольными Россией. Как соседям им легче было промолчать. Но после того, как они враждебные слова говорят, перестали ловить рыбу, престали люди ездить - в общем, одна беда, как в Европе", - отметил Лимаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/kurily-1895455264.html

япония

россия

курильские острова

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япония, россия, курильские острова, валерий лимаренко, вэф-2023