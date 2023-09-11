https://ria.ru/20230911/kurily-1895455264.html

Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах

Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах - РИА Новости, 11.09.2023

Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах

Преференциальный режим на Курильских островах реализуется не очень динамично, но процесс идет, новые инвесторы появляются, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:23

2023-09-11T06:23

2023-09-11T06:23

экономика

курильские острова

владивосток

валерий лимаренко

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Преференциальный режим на Курильских островах реализуется не очень динамично, но процесс идет, новые инвесторы появляются, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Все это возникло на фоне военных действий, и в этой ситуации понятно, что движение не очень динамичное. Но, однозначно, процесс идет, инвесторы появляются. Хотелось бы чуть быстрее, но мы набрались терпения и будем работать более активно. Считаю, что в будущем все будет намного лучше", - отметил губернатор. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230911/iturup-1895445036.html

курильские острова

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экономика, курильские острова, владивосток, валерий лимаренко, вэф-2023