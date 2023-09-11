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Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах - РИА Новости, 11.09.2023
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06:23 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kurily-1895455264.html
Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах
Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах - РИА Новости, 11.09.2023
Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах
Преференциальный режим на Курильских островах реализуется не очень динамично, но процесс идет, новые инвесторы появляются, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:23
2023-09-11T06:23
экономика
курильские острова
владивосток
валерий лимаренко
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Преференциальный режим на Курильских островах реализуется не очень динамично, но процесс идет, новые инвесторы появляются, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Все это возникло на фоне военных действий, и в этой ситуации понятно, что движение не очень динамичное. Но, однозначно, процесс идет, инвесторы появляются. Хотелось бы чуть быстрее, но мы набрались терпения и будем работать более активно. Считаю, что в будущем все будет намного лучше", - отметил губернатор. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, курильские острова, владивосток, валерий лимаренко, вэф-2023
Экономика, Курильские острова, Владивосток, Валерий Лимаренко, ВЭФ-2023
Губернатор Сахалина рассказал об инвесторах на Курилах

Лимаренко: новые инвесторы появляются в преференциальном режиме на Курилах

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Преференциальный режим на Курильских островах реализуется не очень динамично, но процесс идет, новые инвесторы появляются, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
"Все это возникло на фоне военных действий, и в этой ситуации понятно, что движение не очень динамичное. Но, однозначно, процесс идет, инвесторы появляются. Хотелось бы чуть быстрее, но мы набрались терпения и будем работать более активно. Считаю, что в будущем все будет намного лучше", - отметил губернатор.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаКурильские островаВладивостокВалерий ЛимаренкоВЭФ-2023
 
 
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