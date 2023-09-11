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На курортах Краснодарского края подсчитали число туристов за лето
На курортах Краснодарского края подсчитали число туристов за лето - РИА Новости, 11.09.2023
На курортах Краснодарского края подсчитали число туристов за лето
Краснодарский край принял 9,7 миллиона туристов со всей страны в течение лета 2023 года, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:45
2023-09-11T17:45
2023-09-11T18:48
туризм
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КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Краснодарский край принял 9,7 миллиона туристов со всей страны в течение лета 2023 года, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. "Несмотря на то, что высокий летний сезон завершен, отели и гостиницы на Черноморском побережье заполнены на 92 процента, на Азовском – на 91 процент", – написал Кондратьев в телеграм-канале. Он также отметил, что кроме отдыха у моря, гостей привлекают разные активности – походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастротуризм. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в 2022 году регион за летний курортный сезон принял 9,2 миллиона туристов. По данным пресс-службы краевой администрации, с начала года турпоток составил 13,4 миллиона человек. В Краснодарском крае отдых востребован в разных ценовых сегментах. Спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превышает предложение. Их в регионе 285. Всего же к услугам гостей доступны 10,7 тысячи объектов размещения на 625 тысяч мест.
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новости - туризм, краснодарский край, вениамин кондратьев, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Туризм
На курортах Краснодарского края подсчитали число туристов за лето
Губернатор Кондратьев: курорты Кубани приняли почти 10 млн туристов за лето
КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Краснодарский край принял 9,7 миллиона туристов со всей страны в течение лета 2023 года, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
"Несмотря на то, что высокий летний сезон завершен, отели и гостиницы на Черноморском побережье заполнены на 92 процента, на Азовском – на 91 процент", – написал
Кондратьев в телеграм-канале.
Он также отметил, что кроме отдыха у моря, гостей привлекают разные активности – походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастротуризм.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в 2022 году регион за летний курортный сезон принял 9,2 миллиона туристов.
По данным пресс-службы краевой администрации, с начала года турпоток составил 13,4 миллиона человек.
В Краснодарском крае отдых востребован в разных ценовых сегментах. Спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превышает предложение. Их в регионе 285. Всего же к услугам гостей доступны 10,7 тысячи объектов размещения на 625 тысяч мест.
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