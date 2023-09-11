https://ria.ru/20230911/krushenie-1895439577.html
Источник назвал новую возможную причину крушения "Луны-25"
Источник назвал новую возможную причину крушения "Луны-25" - РИА Новости, 11.09.2023
Источник назвал новую возможную причину крушения "Луны-25"
Причиной крушения межпланетной станции "Луна-25" может быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения "Биус-Л", который до этого не испытывался РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:40
2023-09-11T03:40
2023-09-11T03:40
наука
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной крушения межпланетной станции "Луна-25" может быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения "Биус-Л", который до этого не испытывался в космосе, сообщил РИА Новости источник. "Да, может", - ответил собеседник агентства на вопрос, может ли причиной аварии "Луны-25" быть неисправность прибора. По его словам, прибор предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Эти данные он передает на компьютер станции, а та выдает команду двигателю. Собеседник особо отметил, что главный признак надежности любого прибора – его испытанность в полете. "Между "новинкой" и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант", - сказал он. Однако "Биус-Л" испытаний в космосе не проходил. Источник подчеркнул, что сбой в работе прибора для навигации - лишь одна из версий, окончательное решение вынесет аварийная комиссия. Инерциальный блок "Биус-Л" был разработан Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (НПЦАП). Прибор предназначен для определения ориентации и ускорений космического аппарата при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра. "Биус-Л" сделан полностью из российских комплектующих, включая электронику. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский ранее отмечал, что у разработчиков стояла задача создать полностью российский прибор "в кратчайшие сроки". Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. "Роскосмос" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли. Он также сообщил, что аварийная комиссия по "Луне-25" уже назначена и начала работу, ей придется детально разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя, в ближайшее время она получит результаты.
https://ria.ru/20230904/luna-1893994479.html
https://ria.ru/20230901/luna-1893627993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Роскосмос
Источник назвал новую возможную причину крушения "Луны-25"
"Луна-25" могла рухнуть из-за неисправности прибора для измерения ускорения
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной крушения межпланетной станции "Луна-25" может быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения "Биус-Л", который до этого не испытывался в космосе, сообщил РИА Новости источник.
"Да, может", - ответил собеседник агентства на вопрос, может ли причиной аварии "Луны-25" быть неисправность прибора.
По его словам, прибор предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Эти данные он передает на компьютер станции, а та выдает команду двигателю.
Собеседник особо отметил, что главный признак надежности любого прибора – его испытанность в полете. "Между "новинкой" и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант", - сказал он. Однако "Биус-Л" испытаний в космосе не проходил.
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Источник подчеркнул, что сбой в работе прибора для навигации - лишь одна из версий, окончательное решение вынесет аварийная комиссия.
Инерциальный блок "Биус-Л" был разработан Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (НПЦАП). Прибор предназначен для определения ориентации и ускорений космического аппарата при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра.
"Биус-Л" сделан полностью из российских комплектующих, включая электронику. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
ранее отмечал, что у разработчиков стояла задача создать полностью российский прибор "в кратчайшие сроки".
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны
- 21 августа. "Роскосмос
" 19 августа сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов
назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли
. Он также сообщил, что аварийная комиссия по "Луне-25" уже назначена и начала работу, ей придется детально разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя, в ближайшее время она получит результаты.
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