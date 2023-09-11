https://ria.ru/20230911/kriminal-1894957270.html

"Жертв может быть больше". Что случилось с уральской школьницей

"Жертв может быть больше". Что случилось с уральской школьницей - РИА Новости, 11.09.2023

"Жертв может быть больше". Что случилось с уральской школьницей

В Свердловской области расследуют загадочную смерть 16-летней жительницы Каменска-Уральского. Скорее всего, ее убили. Подозреваемого задержали лишь после жалобы РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:05

происшествия

каменск-уральский

екатеринбург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области расследуют загадочную смерть 16-летней жительницы Каменска-Уральского. Скорее всего, ее убили. Подозреваемого задержали лишь после жалобы отца погибшей председателю Следственного комитета России. И в деле есть странные нестыковки.Последняя электричкаОколо полуночи восьмого августа Даша (имена несовершеннолетних изменены) вернулась в город на электричке из Екатеринбурга, где подавала документы в педагогический колледж. От вокзала до дома чуть больше пяти километров. Автобусы уже не ходили, и она отправилась пешком.Позвонила отцу: предупредила, что скоро будет. По дороге записала видеосообщение своему парню. Но дома так и не появилась. На звонки не отвечала.На следующий день родители обратились в полицию. К поискам подключились и волонтеры. Вечером один из них обнаружил тело Даши в лесополосе. Ее мобильник пропал.После исчезновения несовершеннолетних СК, как правило, автоматически возбуждает уголовное дело по статье "Убийство". На этот раз следователи решили, что ничего криминального нет. Одной из приоритетных версий стало отравление неизвестным веществом, поэтому кровь девочки отправили на биохимический анализ. Исследование занимает минимум месяц.Подозрительный горожанинПо словам подруг, Даша была вполне самостоятельной. Строила большие планы на будущее. Например, уже подыскала съемное жилье в Екатеринбурге. Никаких суицидальных мыслей не высказывала, наркотики не принимала."Мы были шокированы, увидев на похоронах повреждения на ее лице, — говорит знакомая школьницы Екатерина. — Справа крупные ссадины и кровоподтеки. Лоб — один сплошной синяк. Не берусь ничего утверждать, но одноклассники и классный руководитель не верят, что Даша могла употребить какое-то запрещенное вещество. Здесь явно что-то нечисто".Двадцать девятого августа отец погибшей пожаловался на волокиту председателю СКР Александру Бастрыкину. По его поручению материалы сразу передали в областное управление. И вскоре задержали подозреваемого в убийстве.Его зафиксировали несколько камер наружного наблюдения в разных точках. На кадрах видно, как мужчина медленно кружит на велосипеде по городу и, заприметив на светофоре девушку, направляется за ней. Ничего не подозревая, Даша идет по улице, переписывается с кем-то по телефону, а следом — в нескольких десятках метров — неспешно катится незнакомец. Он ее преследовал около часа.Интересно, что сначала этого велосипедиста искали как важного свидетеля."Оперативники сутки просидели в засаде, чтобы его задержать, — сообщили в областном ГУ МВД. — Изъяли велосипед, одежду, в которой подозреваемый был в ту ночь, а также другие важные вещдоки"."Не первый случай"Тридцатипятилетнему рабочему Синарского Трубного завода Эдуарду Голикову предъявили обвинение по статьям "Убийство" и "Кража". Оперативники все-таки нашли телефон девушки — закопанным недалеко от тела. На смартфоне оказались отпечатки пальцев подозреваемого.Голиков сознался лишь в краже. По его словам, он действительно ехал за подростком, но без какой-либо цели. Затем в лесополосе девушка якобы сама неожиданно упала и потеряла сознание. Подозреваемый забрал телефон, однако не смог его разблокировать и закопал. В полицию же не заявил, потому что испугался.Так это или нет, во многом зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину смерти школьницы. По предварительным данным, следов сексуального насилия нет.Знакомые рассказали, что Голиков несколько лет назад развелся, с тех пор часто выпивает. Но никогда не опаздывал на работу, не пропускал смены. Довольно замкнутый.Следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям. Основания есть. После публикации видеозаписи с велосипедистом рабочего опознали и другие."Как-то ночью я шла одна домой по улице Исетской и столкнулась именно с ним, — утверждает местная жительница Екатерина. — Он ехал навстречу по противоположной стороне. Увидев меня, резко развернулся и тихонько двинулся следом. Хорошо, что я уже была у дома — свернула во двор".Пока продолжается расследование, Голиков останется в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230805/kriminal-1888245050.html

https://ria.ru/20230906/proisshestvie-1894321351.html

https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html

каменск-уральский

екатеринбург

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)