https://ria.ru/20230911/kredity-1895092426.html

Кредиты на 28 млрд рублей привлек МСБ в ДФО при помощи поручительств

Кредиты на 28 млрд рублей привлек МСБ в ДФО при помощи поручительств - РИА Новости, 11.09.2023

Кредиты на 28 млрд рублей привлек МСБ в ДФО при помощи поручительств

Малые и средние компании Дальневосточного федерального округа привлекли за первое полугодие 2023 года свыше 28 миллиардов рублей с поддержкой участников... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:00

2023-09-11T04:00

2023-09-11T04:00

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Малые и средние компании Дальневосточного федерального округа привлекли за первое полугодие 2023 года свыше 28 миллиардов рублей с поддержкой участников Национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках Восточного экономического форума.Он добавил, что прирост объема финансовой поддержки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 49%.По данным пресс-службы КМСП, за первое полугодие 2023 года число сделок с поддержкой в рамках НГС увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя сумма полученной финансовой поддержки составила 17,2 миллиона рублей.Так, в первом полугодии лидерами по оказанию финансовой поддержки малому и среднему бизнесу Дальневосточного федерального округа стали Приморский и Хабаровский края (7,85 миллиарда рублей и 5,44 миллиарда рублей, соответственно), республики Бурятия (3,42 миллиарда рублей) и Саха (Якутия) (2,88 миллиарда рублей), а также Сахалинская область (2,59 миллиарда рублей)."Гарантийные механизмы, в том числе "зонтичные" поручительства, помогают предпринимателям получить необходимое финансирование в случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения. Это позволяет бизнесу Дальнего Востока с уверенностью планировать дальнейшее развитие: реализовывать новые инвестпроекты, строить гостиницы, наращивать производство и торговлю", - цитирует пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.В материале отмечается, что чаще всего гарантийную поддержку в ДФО получали предприниматели оптовой и розничной торговли (26,7%), транспортировки и хранения (15,3%), промышленного производства (12,6%), сферы туризма (гостиничный бизнес и общественное питание) (4,6%), а также сельского хозяйства (3,9%).Гарантийная поддержка оказывается в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230616/korporatsiya_msp-1878622285.html

https://ria.ru/20230824/rets-1891931046.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич