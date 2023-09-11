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Частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров, заявили в РСПП

Частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров, заявили в РСПП - РИА Новости, 11.09.2023

Частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров, заявили в РСПП

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что механизмы привлечения частного бизнеса должны оставаться магистральными в РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:24

2023-09-11T05:24

2023-09-11T05:24

экономика

владивосток

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что механизмы привлечения частного бизнеса должны оставаться магистральными в развитии транспортно-логистических коридоров. В рамках сессии "Новая логистика Дальнего Востока - "белый лебедь" экономики России" на ВЭФ Шохин рассказал о состоявшемся накануне первом заседании подкомиссии РСПП по логистике. По его словам, участие в нем принимали представители бизнеса, его разных отраслей, и государства, обсуждалось взаимодействие в части логистических проблем. "Безусловно, одна из главных тем - роль частного бизнеса в развитии транспортно-логистических коридоров. Нам хотелось бы, чтобы, учитывая большую потребность ресурсов финансовых, чтобы всё-таки механизмы привлечения частного капитала и частных компаний оставались одними из таких магистральных направлений", - сказал он, рассказывая о темах, которые были затронуты в рамках заседания. Он также добавил, что в последнее время "мы видим возрастающий интерес государства к портовой инфраструктуре", "Очень активно работает в этом направлении Генеральная прокуратура и суды. Некоторые частные объекты инфраструктуры уже возвращаются в казну, поскольку когда-то, в 90-е, какие-то были ошибки в приватизации", - пояснил он. "Я думаю, что сейчас главное состоит в том, чтобы повысить вклад частного бизнеса и частных инвесторов в развитие инфраструктуры", - добавил глава РСПП. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230616/nalog-1878583725.html

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экономика, владивосток, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023