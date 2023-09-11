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Частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров, заявили в РСПП
Частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров, заявили в РСПП - РИА Новости, 11.09.2023
Частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров, заявили в РСПП
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что механизмы привлечения частного бизнеса должны оставаться магистральными в РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:24
2023-09-11T05:24
2023-09-11T05:24
экономика
владивосток
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что механизмы привлечения частного бизнеса должны оставаться магистральными в развитии транспортно-логистических коридоров. В рамках сессии "Новая логистика Дальнего Востока - "белый лебедь" экономики России" на ВЭФ Шохин рассказал о состоявшемся накануне первом заседании подкомиссии РСПП по логистике. По его словам, участие в нем принимали представители бизнеса, его разных отраслей, и государства, обсуждалось взаимодействие в части логистических проблем. "Безусловно, одна из главных тем - роль частного бизнеса в развитии транспортно-логистических коридоров. Нам хотелось бы, чтобы, учитывая большую потребность ресурсов финансовых, чтобы всё-таки механизмы привлечения частного капитала и частных компаний оставались одними из таких магистральных направлений", - сказал он, рассказывая о темах, которые были затронуты в рамках заседания. Он также добавил, что в последнее время "мы видим возрастающий интерес государства к портовой инфраструктуре", "Очень активно работает в этом направлении Генеральная прокуратура и суды. Некоторые частные объекты инфраструктуры уже возвращаются в казну, поскольку когда-то, в 90-е, какие-то были ошибки в приватизации", - пояснил он. "Я думаю, что сейчас главное состоит в том, чтобы повысить вклад частного бизнеса и частных инвесторов в развитие инфраструктуры", - добавил глава РСПП. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230616/nalog-1878583725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров, заявили в РСПП
Глава РСПП Шохин: частный бизнес нужен развитию транспортных коридоров
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что механизмы привлечения частного бизнеса должны оставаться магистральными в развитии транспортно-логистических коридоров.
В рамках сессии "Новая логистика Дальнего Востока - "белый лебедь" экономики России" на ВЭФ Шохин рассказал о состоявшемся накануне первом заседании подкомиссии РСПП по логистике. По его словам, участие в нем принимали представители бизнеса, его разных отраслей, и государства, обсуждалось взаимодействие в части логистических проблем.
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"Безусловно, одна из главных тем - роль частного бизнеса в развитии транспортно-логистических коридоров. Нам хотелось бы, чтобы, учитывая большую потребность ресурсов финансовых, чтобы всё-таки механизмы привлечения частного капитала и частных компаний оставались одними из таких магистральных направлений", - сказал он, рассказывая о темах, которые были затронуты в рамках заседания.
Он также добавил, что в последнее время "мы видим возрастающий интерес государства к портовой инфраструктуре",
«
"Очень активно работает в этом направлении Генеральная прокуратура и суды. Некоторые частные объекты инфраструктуры уже возвращаются в казну, поскольку когда-то, в 90-е, какие-то были ошибки в приватизации", - пояснил он.
"Я думаю, что сейчас главное состоит в том, чтобы повысить вклад частного бизнеса и частных инвесторов в развитие инфраструктуры", - добавил глава РСПП.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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