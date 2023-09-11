https://ria.ru/20230911/kontsert-1895611886.html

Концерт Дениса Мацуева на ВЭФ прошел с аншлагом

Концерт Дениса Мацуева на ВЭФ прошел с аншлагом - РИА Новости, 11.09.2023

Концерт Дениса Мацуева на ВЭФ прошел с аншлагом

Концерт блистательного пианиста Дениса Мацуева и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Дмитрия Юровского прошёл с... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:16

2023-09-11T16:16

2023-09-11T16:16

культура

владивосток

денис мацуев

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Концерт блистательного пианиста Дениса Мацуева и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Дмитрия Юровского прошёл с аншлагом и сопровождался овациями на Приморской сцене Мариинского театра в понедельник, в рамках культурной программы Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Практически все билеты на концерт были раскуплены заранее, в зале осталось лишь несколько мест. В программе вечера прозвучали "Симфонические танцы" Леонарда Бернстайна из мюзикла "Вестсайдская история", Сюита №1 для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, соч.43 Сергея Рахманинова. Единственное выступление Мацуева во Владивостоке публика сопровождала овациями и вызывала на бис. Почти полтора часа прошли "на одном дыхании", восторженная публика не хотела отпускать пианиста со сцены. Год назад, 6 сентября, Мацуев выступил на благотворительном вечере в пользу центра "Амурский тигр". Тогда программа вечера была посвящена творчеству Сергея Рахманинова, прозвучал Третий фортепианный концерт и "Симфонические танцы" для оркестра. Выдающийся пианист, признанный одним из наиболее авторитетных исполнителей произведений русского классика в мире, вышел на Приморскую сцену "Мариинки" в качестве солиста. Дирижировал концертом маэстро Валерий Гергиев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, денис мацуев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023