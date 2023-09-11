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МИД Франции признал, что "контрнаступ" ВСУ оказался сложнее ожидаемого - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kontrnastuplenie-1895527135.html
МИД Франции признал, что "контрнаступ" ВСУ оказался сложнее ожидаемого
МИД Франции признал, что "контрнаступ" ВСУ оказался сложнее ожидаемого - РИА Новости, 11.09.2023
МИД Франции признал, что "контрнаступ" ВСУ оказался сложнее ожидаемого
Контрнаступление Украины оказалось сложнее, чем рассчитывал Киев, в том числе, потому что Россия была хорошо подготовлена, заявила глава МИД Франции Катрин... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:55
2023-09-11T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
катрин колонна
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 11 сен – РИА Новости. Контрнаступление Украины оказалось сложнее, чем рассчитывал Киев, в том числе, потому что Россия была хорошо подготовлена, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RMC. "Владимир Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. Контрнаступление не остановлено, оно идет трудно. Оно оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы", - сообщила министр в понедельник. Она отметила, что приоритетом Украины остается поставка вооружений, поэтому Франция в ходе недавнего визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Париж решила усилить военную помощь Киеву. "Мы приняли решение продолжать и увеличивать нашу помощь Украине. Мы уже поставили артиллерию, боеприпасы, можно поставлять больше, также существует вопрос ремонта уже поставленных вооружений. Эту работу мы также усилим", - сказала она. Колонна напомнила, что Франция работает над двусторонним соглашением о безопасности с Украиной, которое должно быть закончено "к концу года". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html
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в мире, украина, россия, франция, катрин колонна, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Катрин Колонна, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Франции признал, что "контрнаступ" ВСУ оказался сложнее ожидаемого

МИД Франции признал, что Россия хорошо подготовилась к контрнаступлению ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен – РИА Новости. Контрнаступление Украины оказалось сложнее, чем рассчитывал Киев, в том числе, потому что Россия была хорошо подготовлена, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RMC.
"Владимир Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. Контрнаступление не остановлено, оно идет трудно. Оно оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы", - сообщила министр в понедельник.
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Она отметила, что приоритетом Украины остается поставка вооружений, поэтому Франция в ходе недавнего визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Париж решила усилить военную помощь Киеву. "Мы приняли решение продолжать и увеличивать нашу помощь Украине. Мы уже поставили артиллерию, боеприпасы, можно поставлять больше, также существует вопрос ремонта уже поставленных вооружений. Эту работу мы также усилим", - сказала она. Колонна напомнила, что Франция работает над двусторонним соглашением о безопасности с Украиной, которое должно быть закончено "к концу года".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияКатрин КолоннаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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