На Кубани открыли импортозамещающее производство детских конструкторов
Хмелько: на Кубани открыли импортозамещающее производство детских конструкторов
© Depositphotos.com / Im_sourceРебенок за игрой
© Depositphotos.com / Im_source
Ребенок за игрой. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Предприятие Новороссийска "Росспласт" начало изготовление детских конструкторов, заменяющих импортные аналоги, кубанскую продукцию будут поставлять на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья, сообщил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько во время открытия новой линии производства.
"Сегодня мы даем старт уникальному для Южного федерального округа производству популярных среди детей конструкторов, которые заменят импортные аналоги. Расширение ассортимента продукции на предприятии позволит не только насытить краевой рынок качественными детскими товарами, но и обеспечило создание более десяти новых рабочих мест", - передает пресс-служба краевой администрации слова Хмелько.
Директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев отметил, что производитель приобрел оборудование благодаря программе льготного заемного финансирования. Так, предприятию предоставили 20 миллионов рублей по программе "Проекты развития (краевое финансирование)".
"Новую продукцию производим под запатентованной торговой маркой "Кубика". Планируем выйти на полный цикл – от готовой продукции до упаковки под собственным брендом. Конструкторы поставляем на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья. Буквально на днях мы отправим первую партию в Казахстан. К концу этого года, расширим линейку. Будем выпускать пластмассовые игрушки-машинки пяти видов, а также товары для ванных комнат", - добавил исполнительный директор предприятия "Росспласт" Максим Колозариди.