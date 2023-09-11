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Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат - РИА Новости, 11.09.2023
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11:13 11.09.2023 (обновлено: 15:17 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/konflikt-1895513627.html
Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат
Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат - РИА Новости, 11.09.2023
Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат
Россия фактически победила в конфликте с США и НАТО, при этом ЕС уже во многом проиграл, заявил депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD),... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:13
2023-09-11T15:17
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ГААГА, 11 сен — РИА Новости. Россия фактически победила в конфликте с США и НАТО, при этом ЕС уже во многом проиграл, заявил депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в соцсети X (бывший Twitter).&quot;Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям&quot;, — написал де Грааф.В то время как ЕС, по его словам, "уже является проигравшим", о чем говорят экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку США, самоубийственные санкции. &quot;Итоги саммита &quot;Большой двадцатки&quot; в Индии говорят сами за себя: Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению&quot;, — заключил голландский политик.
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в мире, россия, сша, евросоюз, нато, саммит g20
В мире, Россия, США, Евросоюз, НАТО, Саммит G20
Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат

Нидерландский депутат де Грааф заявил о фактической победе России над США и НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 11 сен — РИА Новости. Россия фактически победила в конфликте с США и НАТО, при этом ЕС уже во многом проиграл, заявил депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в соцсети X (бывший Twitter).
«

"Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям", — написал де Грааф.

В то время как ЕС, по его словам, "уже является проигравшим", о чем говорят экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку США, самоубийственные санкции.
«

"Итоги саммита "Большой двадцатки" в Индии говорят сами за себя: Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению", — заключил голландский политик.

Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В войне с Россией Европа проиграла самой себе
10 сентября, 08:00
 
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