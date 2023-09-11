https://ria.ru/20230911/konflikt-1895513627.html

Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат

Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат - РИА Новости, 11.09.2023

Россия уже победила в конфликте с США и НАТО, считает нидерландский депутат

Россия фактически победила в конфликте с США и НАТО, при этом ЕС уже во многом проиграл, заявил депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD),... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:13

2023-09-11T11:13

2023-09-11T15:17

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россия

сша

евросоюз

нато

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ГААГА, 11 сен — РИА Новости. Россия фактически победила в конфликте с США и НАТО, при этом ЕС уже во многом проиграл, заявил депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в соцсети X (бывший Twitter)."Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям", — написал де Грааф.В то время как ЕС, по его словам, "уже является проигравшим", о чем говорят экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку США, самоубийственные санкции. "Итоги саммита "Большой двадцатки" в Индии говорят сами за себя: Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению", — заключил голландский политик.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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в мире, россия, сша, евросоюз, нато, саммит g20