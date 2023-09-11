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В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией
В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией - РИА Новости, 11.09.2023
В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией
Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ. Об этом заявила депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:35
2023-09-11T01:35
2023-09-11T01:35
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сара вагенкнехт
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ. Об этом заявила депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Neue Zürcher Zeitung."Ему (Зеленскому. — Прим. Ред.) следовало бы быть готовым к компромиссу. Мы же видим: несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Украина не может победить военным путем. Поэтому необходим реализм и готовность к переговорам", — сказала она.Политик также отметила, что Германии стоит восстановить отношения с Россией. По ее мнению, санкции прежде всего наносят ущерб немцам."Российская экономика в этом году выросла на 1,5 процента, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости", — добавила Вагенкнехт.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, германия, сара вагенкнехт, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Германия, Сара Вагенкнехт, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией
Депутат бундестага Вагенкнехт: Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ. Об этом заявила депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью
Neue Zürcher Zeitung.
«
"Ему (Зеленскому. — Прим. Ред.) следовало бы быть готовым к компромиссу. Мы же видим: несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Украина не может победить военным путем. Поэтому необходим реализм и готовность к переговорам", — сказала она.
Политик также отметила, что Германии стоит восстановить отношения с Россией. По ее мнению, санкции прежде всего наносят ущерб немцам.
"Российская экономика в этом году выросла на 1,5 процента, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости", — добавила Вагенкнехт.
В войне с Россией Европа проиграла самой себе
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы
.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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