https://ria.ru/20230911/kompromiss-1895430427.html

В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией

В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией - РИА Новости, 11.09.2023

В Германии предложили Зеленскому пойти на компромисс с Россией

Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ. Об этом заявила депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:35

2023-09-11T01:35

2023-09-11T01:35

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россия

украина

германия

сара вагенкнехт

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией из-за провала ВСУ. Об этом заявила депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Neue Zürcher Zeitung."Ему (Зеленскому. — Прим. Ред.) следовало бы быть готовым к компромиссу. Мы же видим: несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Украина не может победить военным путем. Поэтому необходим реализм и готовность к переговорам", — сказала она.Политик также отметила, что Германии стоит восстановить отношения с Россией. По ее мнению, санкции прежде всего наносят ущерб немцам."Российская экономика в этом году выросла на 1,5 процента, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости", — добавила Вагенкнехт.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230910/germaniya-1895307987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, германия, сара вагенкнехт, владимир зеленский, вооруженные силы украины