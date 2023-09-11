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На ВЭФ сообщили западным компаниям цену за возвращение на российский рынок

На ВЭФ сообщили западным компаниям цену за возвращение на российский рынок - РИА Новости, 11.09.2023

На ВЭФ сообщили западным компаниям цену за возвращение на российский рынок

Западные компании, которые по прошествии лет захотят вернуться на российский рынок, будет ждать очень серьезная конкуренция, заявил РИА Новости на ВЭФ-2023... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:30

2023-09-11T06:30

2023-09-11T06:30

экономика

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Западные компании, которые по прошествии лет захотят вернуться на российский рынок, будет ждать очень серьезная конкуренция, заявил РИА Новости на ВЭФ-2023 генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко. "Российская экономика предложит европейским коллегам очень жесткую, напряженную, конкурентную ситуацию. Быть в тонусе, то есть тот, кто захочет туда вернуться, должен быть в хорошей спортивной форме. А не так, как это было раньше, когда фактически мы создавали предпосылки для любого иностранного инвестора, который хочет прийти в Российскую Федерацию", - сказал Сергиенко. Он привел в пример американскую экономику, которая "долгие годы считалась успешной, потому что она очень сильно стимулировала конкуренцию в экономической сфере". "Что такое конкуренция? Это скрытая война. А что это значит? Это фактически очень напряженное существование экономических субъектов, с высоким процентом банкротств, реструктуризации", - добавил эксперт. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/samoobespechennost-1895448149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023