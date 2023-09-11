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В КНР задержали туристку, перевозившую 20 экзотических животных - РИА Новости, 11.09.2023
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17:33 11.09.2023 (обновлено: 17:46 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/knr-1895633091.html
В КНР задержали туристку, перевозившую 20 экзотических животных
В КНР задержали туристку, перевозившую 20 экзотических животных - РИА Новости, 11.09.2023
В КНР задержали туристку, перевозившую 20 экзотических животных
Сотрудники таможни города Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун задержали туристку, которая перевозила 20 экзотических животных в своей одежде, среди них... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:33
2023-09-11T17:46
китай
гонконг
гуандун
в мире
новости - туризм
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники таможни города Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун задержали туристку, которая перевозила 20 экзотических животных в своей одежде, среди них были змеи, многоножки и ящерица, сообщает газета "Хуаньцю шибао". Сотрудники таможенной службы порта Футянь, который является пунктом пропуска через границу материкового Китая и Гонконга, задержали женщину за нелегальную перевозку 20 животных. Среди них – девять королевских змей, шесть свиноносых змей, четыре гигантские желтоногие многоножки и одна ящерица. Все они относятся к экзотическим видам. По данным издания, сотрудники таможни обратили внимание на обтягивающую одежду и странную походку туристки. В ходе проверки выяснилось, что девушка прятала животных в карманах одежды и на своем теле – в районе талии и шеи. Как уточняет газета "Хуанцю шибао", в Китае запрещается любая контрабанда экзотических видов животных. Для перевоза необходимо получить соответствующее разрешение. В противном случае это будет считаться преступлением, за которое грозит штраф и тюремное заключение. Ранее СМИ со ссылкой на исследование экологических организаций сообщали, что почти 80 процентов жителей Гонконга поддержали идею полного запрета торговли животными редких видов.
https://ria.ru/20230406/kontrabanda-1863544432.html
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китай, гонконг, гуандун, в мире, новости - туризм
Китай, Гонконг, Гуандун, В мире, Новости - Туризм
В КНР задержали туристку, перевозившую 20 экзотических животных

Таможня КНР задержала туристку, перевозившую в одежде 20 экзотических животных

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПатрульный автомобиль полиции Китая
Патрульный автомобиль полиции Китая - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Патрульный автомобиль полиции Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники таможни города Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун задержали туристку, которая перевозила 20 экзотических животных в своей одежде, среди них были змеи, многоножки и ящерица, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Сотрудники таможенной службы порта Футянь, который является пунктом пропуска через границу материкового Китая и Гонконга, задержали женщину за нелегальную перевозку 20 животных. Среди них – девять королевских змей, шесть свиноносых змей, четыре гигантские желтоногие многоножки и одна ящерица. Все они относятся к экзотическим видам.
По данным издания, сотрудники таможни обратили внимание на обтягивающую одежду и странную походку туристки. В ходе проверки выяснилось, что девушка прятала животных в карманах одежды и на своем теле – в районе талии и шеи.
Как уточняет газета "Хуанцю шибао", в Китае запрещается любая контрабанда экзотических видов животных. Для перевоза необходимо получить соответствующее разрешение. В противном случае это будет считаться преступлением, за которое грозит штраф и тюремное заключение.
Ранее СМИ со ссылкой на исследование экологических организаций сообщали, что почти 80 процентов жителей Гонконга поддержали идею полного запрета торговли животными редких видов.
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