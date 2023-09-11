https://ria.ru/20230911/klychkov-1894938276.html

Биография Андрея Клычкова

Биография Андрея Клычкова - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Андрея Клычкова

Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:37

2023-09-11T06:37

2023-09-11T06:37

орловская область

политика

справки

россия

андрей клычков

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде. Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ (сейчас Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД РФ) в 2000 году, Российский университет инноваций в 2004 году, Дипломатическую академию МИД РФ в 2008 году. В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя Юридической службы Центрального комитета (ЦК) КПРФ.В 2007 - 2009 годах был членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса.В 2009-2014 годах – депутат Московской городской Думы пятого созыва. Руководил фракцией КПРФ в Мосгордуме.14 сентября 2014 года избран депутатом Мосгордумы шестого созыва.В Мосгордуме был заместителем председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций. Входил в состав комиссий по законодательству; государственной собственности и землепользованию; кадровым вопросам; по городскому хозяйству и жилищной политике; государственному строительству и местному самоуправлению; комиссии Мосгордумы и правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Москвы". 5 октября 2017 года Андрей Клычков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. 9 сентября 2018 года Клычков одержал победу на досрочных выборах губернатора Орловской области. За него проголосовали 83,55% избирателей. 14 сентября 2018 года вступил в должность главы Орловской области. 11 сентября 2023 года Андрей Клычков победил на выборах губернатора Орловской области с 82,09% голосов на выборах главы республики. Член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ. Награжден благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии РФ. Клычков женат, в семье трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

орловская область, политика, справки, россия, андрей клычков, кпрф, единый день голосования в россии — 2023