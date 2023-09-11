https://ria.ru/20230911/kitay-1895571654.html

Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков

Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков

Китай не просто наступает США на пятки, а во многом превосходит экономику штатов, многополярный мир - это реальность, центры экономического развития смещаются в РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:58

2023-09-11T13:58

2023-09-11T14:15

китай

сша

дмитрий песков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Китай не просто наступает США на пятки, а во многом превосходит экономику штатов, многополярный мир - это реальность, центры экономического развития смещаются в другие регионы земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Многополярный мир - это абсолютная реальность. Мы видим, как меняется ландшафт, траектория экономического развития, центры экономического развития смещаются в другие регионы мира, где демонстрируются более высокие темпы", - сказал он в интервью "Известиям".По его словам, все новые регионы мира по объемам ВВП приближаются к традиционным лидерам, прежде всего к США."Некоторые страны, такие как Китай, по паритету покупательской способности уже не просто наступают на пятки Соединенным Штатам, а во многом уже превосходят экономику США. Этот процесс происходит и он будет неизбежно ускоряться", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895410256.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, сша, дмитрий песков, экономика