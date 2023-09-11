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Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
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13:58 11.09.2023 (обновлено: 14:15 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/kitay-1895571654.html
Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков
Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков
Китай не просто наступает США на пятки, а во многом превосходит экономику штатов, многополярный мир - это реальность, центры экономического развития смещаются в РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:58
2023-09-11T14:15
китай
сша
дмитрий песков
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Китай не просто наступает США на пятки, а во многом превосходит экономику штатов, многополярный мир - это реальность, центры экономического развития смещаются в другие регионы земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Многополярный мир - это абсолютная реальность. Мы видим, как меняется ландшафт, траектория экономического развития, центры экономического развития смещаются в другие регионы мира, где демонстрируются более высокие темпы", - сказал он в интервью "Известиям".По его словам, все новые регионы мира по объемам ВВП приближаются к традиционным лидерам, прежде всего к США."Некоторые страны, такие как Китай, по паритету покупательской способности уже не просто наступают на пятки Соединенным Штатам, а во многом уже превосходят экономику США. Этот процесс происходит и он будет неизбежно ускоряться", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895410256.html
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китай, сша, дмитрий песков, экономика
Китай, США, Дмитрий Песков, Экономика
Экономика Китая во многом превосходит американскую, заявил Песков

Песков: Китай не просто наступает на пятки США, а превосходит их экономику

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Китай не просто наступает США на пятки, а во многом превосходит экономику штатов, многополярный мир - это реальность, центры экономического развития смещаются в другие регионы земного шара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Многополярный мир - это абсолютная реальность. Мы видим, как меняется ландшафт, траектория экономического развития, центры экономического развития смещаются в другие регионы мира, где демонстрируются более высокие темпы", - сказал он в интервью "Известиям".
По его словам, все новые регионы мира по объемам ВВП приближаются к традиционным лидерам, прежде всего к США.
"Некоторые страны, такие как Китай, по паритету покупательской способности уже не просто наступают на пятки Соединенным Штатам, а во многом уже превосходят экономику США. Этот процесс происходит и он будет неизбежно ускоряться", - добавил представитель Кремля.
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КитайСШАДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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