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Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 11.09.2023 (обновлено: 21:20 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/kino-1895685685.html
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 11.09.2023
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения
Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:19
2023-09-11T21:20
россия
владивосток
александр бугаев
вэф-2023
дальневосточный федеральный университет
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино в школах", заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "У нас есть в рамках внеурочной работы специальная программа - "Кино в школах", которая (показывает) не только такие фильмы, но в принципе фильмы, которые развивают, фильмы, которые формируют правильную гражданскую позицию…", - сказал Бугаев. По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации. "И много, много других форматов, которые применяются, и самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев. Он напомнил, что посмотреть современные российские фильмы можно и с помощью проекта "Пушкинская карта". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/svo-1895685538.html
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россия, владивосток, александр бугаев, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Александр Бугаев, ВЭФ-2023, Дальневосточный федеральный университет, Специальная военная операция на Украине
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения

Бугаев: фильмы о героях СВО показывают в рамках проекта "Кино в школах"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистерство просвещения России
Министерство просвещения России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министерство просвещения России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино в школах", заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
"У нас есть в рамках внеурочной работы специальная программа - "Кино в школах", которая (показывает) не только такие фильмы, но в принципе фильмы, которые развивают, фильмы, которые формируют правильную гражданскую позицию…", - сказал Бугаев.
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По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации.
"И много, много других форматов, которые применяются, и самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев.
Он напомнил, что посмотреть современные российские фильмы можно и с помощью проекта "Пушкинская карта".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладивостокАлександр БугаевВЭФ-2023Дальневосточный федеральный университет
 
 
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