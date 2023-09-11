https://ria.ru/20230911/kino-1895685685.html

Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения

Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 11.09.2023

Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения

Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:19

2023-09-11T21:19

2023-09-11T21:20

россия

владивосток

александр бугаев

вэф-2023

дальневосточный федеральный университет

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855945117_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_7f7743d1c598767cc85f24fdfdd6dbb8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино в школах", заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "У нас есть в рамках внеурочной работы специальная программа - "Кино в школах", которая (показывает) не только такие фильмы, но в принципе фильмы, которые развивают, фильмы, которые формируют правильную гражданскую позицию…", - сказал Бугаев. По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации. "И много, много других форматов, которые применяются, и самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев. Он напомнил, что посмотреть современные российские фильмы можно и с помощью проекта "Пушкинская карта". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/svo-1895685538.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, александр бугаев, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет