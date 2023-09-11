https://ria.ru/20230911/kino-1895685685.html
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 11.09.2023
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения
Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:19
2023-09-11T21:19
2023-09-11T21:20
россия
владивосток
александр бугаев
вэф-2023
дальневосточный федеральный университет
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино в школах", заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "У нас есть в рамках внеурочной работы специальная программа - "Кино в школах", которая (показывает) не только такие фильмы, но в принципе фильмы, которые развивают, фильмы, которые формируют правильную гражданскую позицию…", - сказал Бугаев. По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации. "И много, много других форматов, которые применяются, и самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев. Он напомнил, что посмотреть современные российские фильмы можно и с помощью проекта "Пушкинская карта". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, александр бугаев, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Александр Бугаев, ВЭФ-2023, Дальневосточный федеральный университет, Специальная военная операция на Украине
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения
Бугаев: фильмы о героях СВО показывают в рамках проекта "Кино в школах"
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Фильмы о героях специальной военной операции, а также другие развивающие, формирующие правильную гражданскую позицию показывают в школах в рамках проекта "Кино в школах", заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
"У нас есть в рамках внеурочной работы специальная программа - "Кино в школах", которая (показывает) не только такие фильмы, но в принципе фильмы, которые развивают, фильмы, которые формируют правильную гражданскую позицию…", - сказал Бугаев.
Участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в школах
По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации.
"И много, много других форматов, которые применяются, и самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен. Очень важен, прежде всего, с точки зрения воспитательной работы", - добавил Бугаев.
Он напомнил, что посмотреть современные российские фильмы можно и с помощью проекта "Пушкинская карта".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.