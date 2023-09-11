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В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 11.09.2023
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13:20 11.09.2023 (обновлено: 13:40 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/kim-1895554365.html
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:20
2023-09-11T13:40
россия
ким чен ын
политика
дмитрий песков
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать.Ранее о возможном визите северокорейского лидера сообщили западные СМИ, в качестве возможной даты называлось 13 сентября."Мне по-прежнему нечего вам сказать по этой теме", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
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россия
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россия, ким чен ын, политика, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Политика, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына

Песков заявил, что ему нечего сказать о возможности визита Ким Чен Ына в Россию

© AP Photo / KRTСеверокорейский лидер Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / KRT
Северокорейский лидер Ким Чен Ын. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать.
Ранее о возможном визите северокорейского лидера сообщили западные СМИ, в качестве возможной даты называлось 13 сентября.
"Мне по-прежнему нечего вам сказать по этой теме", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
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