https://ria.ru/20230911/kim-1895554365.html

В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына

В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:20

2023-09-11T13:20

2023-09-11T13:40

россия

ким чен ын

политика

дмитрий песков

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать.Ранее о возможном визите северокорейского лидера сообщили западные СМИ, в качестве возможной даты называлось 13 сентября."Мне по-прежнему нечего вам сказать по этой теме", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230909/kndr-1895146203.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, ким чен ын, политика, дмитрий песков, кндр (северная корея)