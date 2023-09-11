https://ria.ru/20230911/kim-1895554365.html
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:20
2023-09-11T13:20
2023-09-11T13:40
россия
ким чен ын
политика
дмитрий песков
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788114652_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_4dce3f62a360fac770e0dccb7d232892.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать.Ранее о возможном визите северокорейского лидера сообщили западные СМИ, в качестве возможной даты называлось 13 сентября."Мне по-прежнему нечего вам сказать по этой теме", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230909/kndr-1895146203.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788114652_365:170:2868:2048_1920x0_80_0_0_f208e31b34fa4d77031be8cd1be7e9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, политика, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Политика, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
В Кремле не ответили на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына
Песков заявил, что ему нечего сказать о возможности визита Ким Чен Ына в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына ему по-прежнему нечего сказать.
Ранее о возможном визите северокорейского лидера сообщили западные СМИ, в качестве возможной даты называлось 13 сентября.
"Мне по-прежнему нечего вам сказать по этой теме", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР