https://ria.ru/20230911/khibiny-1895622341.html

Маршрут через Хибины и Териберку в Мурманской области стал национальным

Маршрут через Хибины и Териберку в Мурманской области стал национальным - РИА Новости, 11.09.2023

Маршрут через Хибины и Териберку в Мурманской области стал национальным

Туристический маршрут "Заполярный калейдоскоп", который проходит через Мурманск, село Териберка, Кировск и Ловозеро, получил звание национального, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:52

2023-09-11T16:52

2023-09-11T16:52

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МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Туристический маршрут "Заполярный калейдоскоп", который проходит через Мурманск, село Териберка, Кировск и Ловозеро, получил звание национального, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в понедельник. "Этот статус присваивается наиболее популярным и востребованным маршрутам. Именно таким популярным маршрутом в Мурманской области является "Заполярный калейдоскоп". Это культурно-познавательный трехдневный маршрут, который включает посещение основных достопримечательностей региона. В него входит Мурманск, Териберка, Кировск и Ловозеро", - сказал Чибис. Он отметил, что после завершения согласования проекта субъекты туриндустрии Мурманской области смогут подать свои проекты на финансовое обеспечение затрат для благоустройства национального маршрута. Их отберет комитет по туризму Мурманской области. Териберка – знаменитое село на берегу Баренцева моря, сюда приезжают туристы из всех уголков мира полюбоваться на красоту природы, северные сияния и "скелет" Левиафана из фильма, который принес известность селу. Кировск – центр горнолыжного туризма, здесь находится курорт мирового уровня. Ловозеро – саамское село, где можно познакомиться с особенностями культур и быта малочисленного коренного народа Севера. Национальные туристские маршруты создаются с целью увеличения объема внутреннего и въездного туристического потока и повышения вклада туристской отрасли в валовой внутренний продукт Российской Федерации. Как отметили в комитете по туризму региона, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и стратегического плана "На Севере – жить" будет поддержано не менее трех общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры национального маршрута.

https://ria.ru/20230911/puteshestviya-1895524122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, мурманская область, мурманск, андрей чибис