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Правительство Финляндии ужесточит выдачу ВНЖ иностранным студентам - РИА Новости, 11.09.2023
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16:56 11.09.2023 (обновлено: 16:57 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/khelsinki-1895623212.html
Правительство Финляндии ужесточит выдачу ВНЖ иностранным студентам
Правительство Финляндии ужесточит выдачу ВНЖ иностранным студентам - РИА Новости, 11.09.2023
Правительство Финляндии ужесточит выдачу ВНЖ иностранным студентам
Кабмин Финляндии ужесточит проверки безопасности при найме сотрудников, условия получения виз и видов на жительство для студентов и исследователей, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:56
2023-09-11T16:57
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Кабмин Финляндии ужесточит проверки безопасности при найме сотрудников, условия получения виз и видов на жительство для студентов и исследователей, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "В новую правительственную программу включены два пункта, которые могут напрямую затронуть иммигрантов и обладателей двух паспортов. В программе говорится, что проверки, которые проводит полиция безопасности Supo, при найме новых работников будут применяться шире, а также ужесточатся условия получения виз для иностранных студентов и исследователей",- говорится в сообщении. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен пояснила, что двойное гражданство может представлять риск. "Двойное гражданство само по себе не является препятствием для работы в критической с точки зрения безопасности сфере. В то же время наличие двух паспортов может иногда представлять риск, поскольку связь с другой страной может быть использована в качестве рычага давления на человека. Такими связями считаются, например, родные, живущие в зоне влияния другого государства, а также имущество в другой стране", – отметила Рантанен. Программа правительства Финляндии рассчитана на четырехлетний срок - до 2027 года, на текущий момент никаких решений не принято.
https://ria.ru/20230911/finlyandiya-1895538052.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Правительство Финляндии ужесточит выдачу ВНЖ иностранным студентам

YLE: Хельсинки ужесточит условия получения виз и ВНЖ для студентов

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Панорама города Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Кабмин Финляндии ужесточит проверки безопасности при найме сотрудников, условия получения виз и видов на жительство для студентов и исследователей, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"В новую правительственную программу включены два пункта, которые могут напрямую затронуть иммигрантов и обладателей двух паспортов. В программе говорится, что проверки, которые проводит полиция безопасности Supo, при найме новых работников будут применяться шире, а также ужесточатся условия получения виз для иностранных студентов и исследователей",- говорится в сообщении.
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Глава МВД Финляндии Мари Рантанен пояснила, что двойное гражданство может представлять риск.
"Двойное гражданство само по себе не является препятствием для работы в критической с точки зрения безопасности сфере. В то же время наличие двух паспортов может иногда представлять риск, поскольку связь с другой страной может быть использована в качестве рычага давления на человека. Такими связями считаются, например, родные, живущие в зоне влияния другого государства, а также имущество в другой стране", – отметила Рантанен.
Программа правительства Финляндии рассчитана на четырехлетний срок - до 2027 года, на текущий момент никаких решений не принято.
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