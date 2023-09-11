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Правительство Хакасии уходит в отставку - РИА Новости, 11.09.2023
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08:51 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/khakasiya-1895473383.html
Правительство Хакасии уходит в отставку
Правительство Хакасии уходит в отставку - РИА Новости, 11.09.2023
Правительство Хакасии уходит в отставку
Правительство Хакасии после выборов главы республики уйдет в отставку, при этом будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:51
2023-09-11T08:51
политика
валентин коновалов
единый день голосования в россии — 2023
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 11 сен – РИА Новости. Правительство Хакасии после выборов главы республики уйдет в отставку, при этом будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, сообщил переизбранный на второй срок глава республики Валентин Коновалов.Выборы главы Хакасии прошли в республике с 8 по 10 сентября. По предварительным данным избиркома, победу одержал действующий руководитель региона Валентин Коновалов, за которого отдали голоса 98 278 избирателей или 63,14%."Что касается правительства нашей республики. В соответствии с законом правительство слагает свои полномочия после выборов главы республики Хакасия, но продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. В соответствии с законодательством у нас есть месячный срок для формирования предложений по установлению системы исполнительных органов государственной власти Хакасии. Соответствующая работа нами уже проводится", - говорится в сообщении.Также Коновалов отметил, что основными задачами в работе правительства будет воплощение пяти приоритетов успешного развития Хакасии, обозначенные в разработанной стратегии развития республики."Приоритет первый — человек, его благополучие, создание комфортных условия для жизни, работы, учёбы и отдыха. Приоритет второй — экологическое благополучие. Третий — развитие экономики, не вредящей нашей уникальной природе, снижение зависимости от сырьевых производств. Четвёртый приоритет — развитие инфраструктуры. Это хорошие дороги, связь, новые современные сети коммуникаций и жизнеобеспечения. Пятый приоритет — сохранение культурно-исторического наследия Хакасии", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, валентин коновалов, единый день голосования в россии — 2023, республика хакасия
Политика, Валентин Коновалов, Единый день голосования в России — 2023, Республика Хакасия
Правительство Хакасии уходит в отставку

Коновалов: правительство Хакасии продолжит работу до формирования нового состава

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах председателя правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного совета Республики в Абакане
Люди голосуют на выборах председателя правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного совета Республики в Абакане - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди голосуют на выборах председателя правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного совета Республики в Абакане
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КРАСНОЯРСК, 11 сен – РИА Новости. Правительство Хакасии после выборов главы республики уйдет в отставку, при этом будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, сообщил переизбранный на второй срок глава республики Валентин Коновалов.
Выборы главы Хакасии прошли в республике с 8 по 10 сентября. По предварительным данным избиркома, победу одержал действующий руководитель региона Валентин Коновалов, за которого отдали голоса 98 278 избирателей или 63,14%.
«
"Что касается правительства нашей республики. В соответствии с законом правительство слагает свои полномочия после выборов главы республики Хакасия, но продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. В соответствии с законодательством у нас есть месячный срок для формирования предложений по установлению системы исполнительных органов государственной власти Хакасии. Соответствующая работа нами уже проводится", - говорится в сообщении.
Также Коновалов отметил, что основными задачами в работе правительства будет воплощение пяти приоритетов успешного развития Хакасии, обозначенные в разработанной стратегии развития республики.
"Приоритет первый — человек, его благополучие, создание комфортных условия для жизни, работы, учёбы и отдыха. Приоритет второй — экологическое благополучие. Третий — развитие экономики, не вредящей нашей уникальной природе, снижение зависимости от сырьевых производств. Четвёртый приоритет — развитие инфраструктуры. Это хорошие дороги, связь, новые современные сети коммуникаций и жизнеобеспечения. Пятый приоритет — сохранение культурно-исторического наследия Хакасии", - подчеркнул глава республики.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаВалентин КоноваловЕдиный день голосования в России — 2023Республика Хакасия
 
 
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