https://ria.ru/20230911/khakasiya-1895473383.html

Правительство Хакасии уходит в отставку

Правительство Хакасии уходит в отставку - РИА Новости, 11.09.2023

Правительство Хакасии уходит в отставку

Правительство Хакасии после выборов главы республики уйдет в отставку, при этом будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:51

2023-09-11T08:51

2023-09-11T08:51

политика

валентин коновалов

единый день голосования в россии — 2023

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 11 сен – РИА Новости. Правительство Хакасии после выборов главы республики уйдет в отставку, при этом будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, сообщил переизбранный на второй срок глава республики Валентин Коновалов.Выборы главы Хакасии прошли в республике с 8 по 10 сентября. По предварительным данным избиркома, победу одержал действующий руководитель региона Валентин Коновалов, за которого отдали голоса 98 278 избирателей или 63,14%."Что касается правительства нашей республики. В соответствии с законом правительство слагает свои полномочия после выборов главы республики Хакасия, но продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. В соответствии с законодательством у нас есть месячный срок для формирования предложений по установлению системы исполнительных органов государственной власти Хакасии. Соответствующая работа нами уже проводится", - говорится в сообщении.Также Коновалов отметил, что основными задачами в работе правительства будет воплощение пяти приоритетов успешного развития Хакасии, обозначенные в разработанной стратегии развития республики."Приоритет первый — человек, его благополучие, создание комфортных условия для жизни, работы, учёбы и отдыха. Приоритет второй — экологическое благополучие. Третий — развитие экономики, не вредящей нашей уникальной природе, снижение зависимости от сырьевых производств. Четвёртый приоритет — развитие инфраструктуры. Это хорошие дороги, связь, новые современные сети коммуникаций и жизнеобеспечения. Пятый приоритет — сохранение культурно-исторического наследия Хакасии", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

республика хакасия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, валентин коновалов, единый день голосования в россии — 2023, республика хакасия