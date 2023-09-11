https://ria.ru/20230911/khabarovskiy_kray-1895522224.html

В Хабаровском крае появится производство автобусов и туркомплекс

В Хабаровском крае появится производство автобусов и туркомплекс - РИА Новости, 11.09.2023

В Хабаровском крае появится производство автобусов и туркомплекс

Хабаровский край – идеальное место для вложения капитала и его преумножения, и частные инвестиции здесь – основополагающий фактор устойчивого развития... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:53

2023-09-11T11:53

2023-09-11T13:32

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

вэб.рф (вэб)

вэф-2023

игорь шувалов

благовещенск

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Хабаровский край – идеальное место для вложения капитала и его преумножения, и частные инвестиции здесь – основополагающий фактор устойчивого развития экономики, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев. Свое выступление он начал с того, что поблагодарил ВЭБ.РФ за поддержку многих проектов региона и привел аргументы для инвесторов в пользу захода в Хабаровский край. "Мы ставим амбициозную задачу удвоить ВРП к 2026 году. Наибольший объем инвестиций традиционно приходится на горнорудное дело и добычу полезных ископаемых. Это у нас почти 44%, обрабатывающие производства – десять, и транспортировка и логистика – почти 30. Мы активно сотрудничаем с нашими машиностроителями. Подписали с "Русолово" соглашение по строительству первого с 1942 года металлургического комбината по выплавке металлического олово. По добыче оловянной руды мы занимаем первое место в России – практически монополисты, 96%. Пора строить свое металлургическое производство. У нас действует развитая система поддержки инвестиций. Это как федеральные меры, так и краевые", - подчеркнул губернатор в своем выступлении. В числе особо важных проектов для края он назвал также создание к 2026 году в Хабаровске сборочного производства автобусов под брендом Amurbus и международный спортивно-туристический комплекс "Хехцир", который хотят реализовать к 2028 году. Автобусы под брендом Amurbus изначально планируется выпускать для локального рынка Дальнего Востока. Вместе с тем проект предполагает создание туристической модели автобуса уже и для рынка всей России. На производстве также будут электромосты, силовые установки и элементы шасси не только для автобусов, но и для троллейбусов и трамваев. "Это фактически новая машиностроительная платформа, которая объединяет три ключевых направления. Первое – контрактная сборка пассажирского транспорта, в первую очередь для местного рынка: 75 процентов машин должно быть заменено в течение ближайших пяти лет, поэтому вопрос актуальный. Второе – создание производства туристических автобусов. И эти два направления становятся драйверами развития более мощного и серьезного блока: кластера производителей компонентов. И мы приглашаем сейчас новых инвесторов, которые могут зайти в дальневосточный кластер и создать эти производства. Как якорные производители мы обеспечим им базовый заказ. Сейчас мы ведем серьезные переговоры с крупными азиатскими компаниями, которые готовы прийти на Дальний Восток и инвестировать в наш проект", - рассказал генеральный директор ООО "Дальневосточный кластер" Алексей Бакулин. На реализацию проекта потребуется 7,5 миллиарда рублей. Открытие нового производства принесет региону 500 новых рабочих мест. В рамках ВЭФ Хабаровский край обратил внимание еще на один масштабный проект, который стартовал в 2022 году. Речь о строительстве международного круглогодичного спортивно-туристического комплекса "Хехцир" с пропускной способностью до 200 тысяч человек в год. "Уникальность комплекса в том, что он располагается рядом с островом Большой Уссурийский. Это пограничный остров с Китайской Народной Республикой. И основной стратегический партнер в виде путешественников, туристов – это китайцы. Мы хотим сделать наш проект круглогодичным. У нас 200 тысяч человек будет отдыхать ежегодно. В этом году мы запускаем первый этап проекта. Он уникальный, и уверена, что инвестор возместит те средства, которые сюда вложит, и преумножит их", - рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус. Общая площадь территории комплекса – 360 гектаров. Она разделена на восемь ключевых зон, которые обеспечат круглогодичную эксплуатацию комплекса. Общая протяженность горнолыжных трасс – более десяти километров. Для отдыхающих будут построены гостиницы, кафе и рестораны, зоны для зимних и летних видов активного отдыха, а также для релакса. Полная стоимость строительства превышает 17 миллионов рублей. Запуск первой очереди планируется уже в предстоящий зимний сезон 2023-2024 годов. Кроме того, в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ рассказали, что многофункциональный центр, ориентированный на российско-китайское деловое сотрудничество, с конгресс-холлом, выставочной зоной и торгово-офисными помещениями построят в Благовещенске. "Благовещенск – один из суперперспективных городов, как в принципе и все города Дальнего Востока. Очень активно мы работали с командой города, с командой региона. Там есть самые разные проекты: в части девелопмента, туристические, логистические. Вообще, Благовещенск претендует на то, чтобы стать столицей российско-китайского сотрудничества. И, в принципе, он уже доказывает это делом. Поэтому я вижу здесь очень большую перспективу. ВЭБ уже многими проектами в Амурской области занимается", - отметил заместитель председателя ВЭБ.рф Артем Довлатов. Центр вместимостью от 1,5 тысяч человек будет создан на территории Золотой мили. Проект реализуется с учетом актуальной повестки по развитию туризма и делового сотрудничества между Россией и Китаем. "Мы находимся на приграничной территории, и запрос на новые технологии, инновации, в том числе и кооперация с нашим ближайшим партнером Китаем, тоже вшит в концепцию развития Благовещенской области в целом", - подчеркнул зампредседателя правительства Амурской области Павел Пузанов. Объект позволит проводить широкий спектр мероприятий, ориентированных на туристов из КНР, и сможет стать качественной площадкой для российско-китайского делового сотрудничества. "Золотая миля – это центральная часть Благовещенска, новая территория – самое престижное место напротив Китая, граница благоустроенной набережной, все очень привлекательно. В рамках мастер-плана города – это визитная карточка, будущее Благовещенска. В рамках проекта уже реализуется канатная дорога – уникальный архитектурный, транспортный объект, а на соседних участках началось строительство многофункционального конгрессно-выставочного комплекса. Мы рассчитываем, что объект будет коммерчески целесообразен. И это точно будет объект мирового уровня", - убежден заместитель генерального директора ООО "Регион" Максим Токарев. В рамках проекта разработана концепция архитектурного и коммерческого наполнения объекта, подготовлена финансовая модель проекта, ведутся предпроектные работы. Цена проекта – 10,4 миллиарда рублей. Срок реализации – до 2027 года. Общая площадь помещений центра составит более 30 тысяч квадратных метров. Социальный эффект – 80 новых рабочих мест. "Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230830/brend-1893109877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

хабаровский край, россия, михаил дегтярев, вэб.рф (вэб), вэф-2023, игорь шувалов, благовещенск, экономика