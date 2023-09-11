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Путин призвал уделить внимание развитию исторического центра Хабаровска
Путин призвал уделить внимание развитию исторического центра Хабаровска - РИА Новости, 11.09.2023
Путин призвал уделить внимание развитию исторического центра Хабаровска
Президент России Владимир Путин заявил, что в Хабаровске в первую очередь надо уделить внимание центру города, жилью, инженерным и коммунальным хозяйствам. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:45
2023-09-11T17:45
2023-09-11T17:45
общество
хабаровск
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Хабаровске в первую очередь надо уделить внимание центру города, жилью, инженерным и коммунальным хозяйствам. "Особое внимание в Хабаровске нужно, конечно, уделить развитию исторического центра города, благоустройству набережных и других городских пространств, а также модернизации инженерных сетей, общественного транспорта и автодорог, созданию жилья, объектов образования и здравоохранения", - сказал Путин во время совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Президент так же отметил, что Хабаровск - один из крупнейших образовательных центров Дальнего Востока. "Важно интегрировать высшие учебные заведения города, создать общеобразовательные пространства на основе современного межвузовского кампуса. Это позволит эффективнее готовить специалистов, развивать сотрудничество с бизнесом, поддерживать молодежные предпринимательские и технологические команды, формировать платформы для развития междисциплинарных, международных и образовательных исследовательских программ", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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общество, хабаровск, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, вэф-2023
Общество, Хабаровск, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Дальний Восток, Россия, ВЭФ-2023
Путин призвал уделить внимание развитию исторического центра Хабаровска
Путин: в Хабаровске надо уделить внимание развитию исторического центра города