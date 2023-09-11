https://ria.ru/20230911/kazan-1895572708.html
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Казань из-за поломки
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Казань из-за поломки - РИА Новости, 11.09.2023
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Казань из-за поломки
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Казани в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, при этом пассажирам... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:03
2023-09-11T14:03
2023-09-11T14:58
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Казани в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, при этом пассажирам сообщили, что борт возвращается из-за метеоусловий в Сочи, сообщил РИА Новости один из пассажиров рейса. "Мы вылетели из Казани по расписанию - в 11.05. Примерно в 11.25 бортпроводница объявила по громкой связи, что осмолки вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за метеоусловий в аэропорту Сочи", - сказал собеседник агентства. По его словам, уже после посадки, в аэропорту Казани пассажирам объявили, что борт оказался неисправен, и выдали багаж. Представитель "Уральских авиалиний" к пассажирам до сих пор не вышел, заявил собеседник агентства. В международном аэропорту "Казань" РИА Новости информацию о возвращении борта подтвердили. "Борт, вылетевший в 11.05 из международного аэропорта "Казань" имени Габдуллы Тукая в Сочи, по техническим причинам совершил возврат на аэродром вылета. Посадка была выполнена в штатном режиме в 11.57", - сказал пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин. За дальнейшими комментариями он порекомендовал обратиться к авиаперевозчику.
https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html
https://ria.ru/20230827/posadka-1892491356.html
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происшествия, казань, сочи, уральские авиалинии
Происшествия, Казань, Сочи, Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Казань из-за поломки
Cамолет "Уральских авиалиний" вернулся в Казань из-за технической неисправности
КАЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Казани в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, при этом пассажирам сообщили, что борт возвращается из-за метеоусловий в Сочи, сообщил РИА Новости один из пассажиров рейса.
"Мы вылетели из Казани по расписанию - в 11.05. Примерно в 11.25 бортпроводница объявила по громкой связи, что осмолки вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за метеоусловий в аэропорту Сочи", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, уже после посадки, в аэропорту Казани пассажирам объявили, что борт оказался неисправен, и выдали багаж. Представитель "Уральских авиалиний" к пассажирам до сих пор не вышел, заявил собеседник агентства.
В международном аэропорту "Казань" РИА Новости информацию о возвращении борта подтвердили.
"Борт, вылетевший в 11.05 из международного аэропорта "Казань" имени Габдуллы Тукая в Сочи, по техническим причинам совершил возврат на аэродром вылета. Посадка была выполнена в штатном режиме в 11.57", - сказал пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
За дальнейшими комментариями он порекомендовал обратиться к авиаперевозчику.
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