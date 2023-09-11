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В Казахстане рассказали о проблемах с техникой из России из-за санкций - РИА Новости, 11.09.2023
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17:08 11.09.2023 (обновлено: 17:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/kazakhstan-1895626535.html
В Казахстане рассказали о проблемах с техникой из России из-за санкций
В Казахстане рассказали о проблемах с техникой из России из-за санкций - РИА Новости, 11.09.2023
В Казахстане рассказали о проблемах с техникой из России из-за санкций
Западные санкции в отношении России могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в Казахстане военной техники российского и советского производства из-за... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:08
2023-09-11T17:11
казахстан
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в мире
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АЛМА-АТА, 11 сен – РИА Новости. Западные санкции в отношении России могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в Казахстане военной техники российского и советского производства из-за приостановки поставки запасных частей, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского министерства обороны. "Введение (западных – ред.) санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена", - говорится в сообщении. При этом в Минобороны отметили, что, "как правило, страна-получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним, на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как, например, Китай или Индия". Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности, в Сербии, Чехии, Словакии, указали в оборонном ведомстве. "Приобретение российских БТР предусмотрено договоренностями в рамках комплектования подразделений коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Минобороны приобрело указанную военную технику в 2013 году", - говорится в сообщении. За последние десять лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась, подчеркнули в Минобороны Казахстана.
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казахстан, россия, в мире
Казахстан, Россия, В мире
В Казахстане рассказали о проблемах с техникой из России из-за санкций

Минобороны Казахстана: санкции могут повлиять на эксплуатацию российской техники

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкБТР и казахстанские военнослужащие на улицах Алма-Аты
БТР и казахстанские военнослужащие на улицах Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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БТР и казахстанские военнослужащие на улицах Алма-Аты. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 сен – РИА Новости. Западные санкции в отношении России могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в Казахстане военной техники российского и советского производства из-за приостановки поставки запасных частей, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского министерства обороны.
«
"Введение (западных – ред.) санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена", - говорится в сообщении.
При этом в Минобороны отметили, что, "как правило, страна-получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним, на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как, например, Китай или Индия".
Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности, в Сербии, Чехии, Словакии, указали в оборонном ведомстве.
«
"Приобретение российских БТР предусмотрено договоренностями в рамках комплектования подразделений коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Минобороны приобрело указанную военную технику в 2013 году", - говорится в сообщении.
За последние десять лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась, подчеркнули в Минобороны Казахстана.
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