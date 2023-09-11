https://ria.ru/20230911/karty-1895437452.html

В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"

В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир" - РИА Новости, 11.09.2023

В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"

В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:10

2023-09-11T03:10

2023-09-11T11:16

мьянма

в мире

вэф-2023

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780115119_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_c3879733902f768fe1c8368b4bccfbbc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023."Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мьянма, в мире, вэф-2023, новости - туризм