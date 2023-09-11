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В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир" - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
03:10 11.09.2023 (обновлено: 11:16 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/karty-1895437452.html
В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"
В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир" - РИА Новости, 11.09.2023
В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"
В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:10
2023-09-11T11:16
мьянма
в мире
вэф-2023
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023."Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мьянма, в мире, вэф-2023, новости - туризм
Мьянма, В мире, ВЭФ-2023, Туризм, Новости - Туризм
В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"

Министр инвестиций Зо: с октября в Мьянме начнут принимать карты "Мир"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023.
"Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В МИД рассказали о действии карт "Мир" во Вьетнаме
3 августа, 14:56
 
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