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В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"
В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир" - РИА Новости, 11.09.2023
В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"
В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:10
2023-09-11T03:10
2023-09-11T11:16
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023."Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мьянма, в мире, вэф-2023, новости - туризм
Мьянма, В мире, ВЭФ-2023, Туризм, Новости - Туризм
В Мьянме намерены с октября подключить карты "Мир"
Министр инвестиций Зо: с октября в Мьянме начнут принимать карты "Мир"
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023.
"Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
).
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В МИД рассказали о действии карт "Мир" во Вьетнаме