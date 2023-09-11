https://ria.ru/20230911/karta-1895456435.html

"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году

"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году - РИА Новости, 11.09.2023

"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году

"Карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года, сообщил министр экономического развития... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:35

2023-09-11T06:35

2023-09-11T11:13

россия

владивосток

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

максим решетников

вэф-2023

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ. "Мы реализуем "Карту туриста", когда можно будет открыть, будучи за рубежом, счет в нашем банке, будет виртуальная карта. И уже по приезде сюда можно будет либо ее в виртуальном режиме использовать, либо физически получить. Соответствующий закон был принят в весеннюю сессию Госдумы. Рассчитываем, что в третьем - начале четвертого квартала мы эту тему запустим", - сказал Решетников.Законопроект, принятый в конце июня Госдумой в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/turisty-1895456129.html

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Максим Горбачев

россия, владивосток, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, максим решетников, вэф-2023, новости - туризм