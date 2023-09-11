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"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
06:35 11.09.2023 (обновлено: 11:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/karta-1895456435.html
"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году
"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году - РИА Новости, 11.09.2023
"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году
"Карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года, сообщил министр экономического развития... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:35
2023-09-11T11:13
россия
владивосток
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
максим решетников
вэф-2023
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ. "Мы реализуем "Карту туриста", когда можно будет открыть, будучи за рубежом, счет в нашем банке, будет виртуальная карта. И уже по приезде сюда можно будет либо ее в виртуальном режиме использовать, либо физически получить. Соответствующий закон был принят в весеннюю сессию Госдумы. Рассчитываем, что в третьем - начале четвертого квартала мы эту тему запустим", - сказал Решетников.Законопроект, принятый в конце июня Госдумой в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/turisty-1895456129.html
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россия, владивосток, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, максим решетников, вэф-2023, новости - туризм
Россия, Владивосток, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, Максим Решетников, ВЭФ-2023, Туризм, Новости - Туризм
"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году

МЭР ожидает "Карту туриста" для платежей иностранцев в России в 2023 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ.
«
"Мы реализуем "Карту туриста", когда можно будет открыть, будучи за рубежом, счет в нашем банке, будет виртуальная карта. И уже по приезде сюда можно будет либо ее в виртуальном режиме использовать, либо физически получить. Соответствующий закон был принят в весеннюю сессию Госдумы. Рассчитываем, что в третьем - начале четвертого квартала мы эту тему запустим", - сказал Решетников.
Законопроект, принятый в конце июня Госдумой в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ТуризмРоссияВладивостокГосдума РФДальневосточный федеральный университетМаксим РешетниковВЭФ-2023Новости - Туризм
 
 
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