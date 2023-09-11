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Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции - РИА Новости, 11.09.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
03:05 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kamchatka-1895436868.html
Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции
Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции - РИА Новости, 11.09.2023
Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции
Корпорация развития Камчатки и китайские компании на полях Восточного экономического форума подписали оглашение о строительстве в Пенжинском районе Камчатки... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:05
2023-09-11T03:05
экономика
камчатка
владивосток
пенжинский район
владимир солодов
михаил мишустин
корпорация развития
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Корпорация развития Камчатки и китайские компании на полях Восточного экономического форума подписали оглашение о строительстве в Пенжинском районе Камчатки приливной водородной станции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Хочу поблагодарить вас за готовность сотрудничать с нами по этому стратегически важному для Камчатского края проекту. Я готов оказывать всю возможную помощь и ООО "Н2 Чистая Энергетика", и JI-TECH, и SEL CHEM", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Солодова. Подписи под документом о реализации проекта "Водородно-энергетический кластер на основе Пенжинской приливной станции" поставили генеральный директор Корпорации развития Камчатки Марина Якутова, генеральный директор ООО "Н2 Чистая Энергетика" Алексей Каплун, директор JI-TECH Co., Ltd Хам Сук Хун и директор SEL CHEM CO., LTD. Ли Со Бёк. Уточняется, что китайские компании намерены приобретать водород и химические соединения на его основе. В ближайшей перспективе они проведут изучение проекта для оценки возможностей участия в его реализации. Корпорация развития Камчатки обеспечит сопровождение, в том числе выбор режима преференций, которые действуют для инвесторов на территории региона. Речь идет о Свободном порте Владивосток и ТОР "Камчатка". Проект строительства водородной станции в Пенжинской губе вошел в Концепцию развития водородной энергетики, которую в 2021 году утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По предварительной оценке, Пенжинская приливная электростанция, которую могут возвести в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, сможет давать до пяти миллионов тонн водородного топлива в год. Первоначальный проект ПЭС был разработан в 1970-е годы институтом "Гидропроект". Уникальность Пенжинской губы заключается в ее приливах, которые достигают 13 метров. Объем перемещаемой в это время воды составляет более 500 кубических километров в сутки. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/kamchatka-1895345733.html
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экономика, камчатка, владивосток, пенжинский район, владимир солодов, михаил мишустин, корпорация развития, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Камчатка, Владивосток, Пенжинский район, Владимир Солодов, Михаил Мишустин, Корпорация Развития, Дальневосточный федеральный университет, Камчатский край
Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции

Камчатка на ВЭФ-2023 подписала соглашение о строительстве водородной станции

© iStock.com / geyzerПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / geyzer
Петропавловск-Камчатский . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Корпорация развития Камчатки и китайские компании на полях Восточного экономического форума подписали оглашение о строительстве в Пенжинском районе Камчатки приливной водородной станции, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Хочу поблагодарить вас за готовность сотрудничать с нами по этому стратегически важному для Камчатского края проекту. Я готов оказывать всю возможную помощь и ООО "Н2 Чистая Энергетика", и JI-TECH, и SEL CHEM", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Солодова.
Подписи под документом о реализации проекта "Водородно-энергетический кластер на основе Пенжинской приливной станции" поставили генеральный директор Корпорации развития Камчатки Марина Якутова, генеральный директор ООО "Н2 Чистая Энергетика" Алексей Каплун, директор JI-TECH Co., Ltd Хам Сук Хун и директор SEL CHEM CO., LTD. Ли Со Бёк. Уточняется, что китайские компании намерены приобретать водород и химические соединения на его основе. В ближайшей перспективе они проведут изучение проекта для оценки возможностей участия в его реализации.
Корпорация развития Камчатки обеспечит сопровождение, в том числе выбор режима преференций, которые действуют для инвесторов на территории региона. Речь идет о Свободном порте Владивосток и ТОР "Камчатка".
Проект строительства водородной станции в Пенжинской губе вошел в Концепцию развития водородной энергетики, которую в 2021 году утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По предварительной оценке, Пенжинская приливная электростанция, которую могут возвести в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, сможет давать до пяти миллионов тонн водородного топлива в год. Первоначальный проект ПЭС был разработан в 1970-е годы институтом "Гидропроект". Уникальность Пенжинской губы заключается в ее приливах, которые достигают 13 метров. Объем перемещаемой в это время воды составляет более 500 кубических километров в сутки.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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Камчатский крайЭкономикаКамчаткаВладивостокПенжинский районВладимир СолодовМихаил МишустинКорпорация РазвитияДальневосточный федеральный университет
 
 
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