https://ria.ru/20230911/kamchatka-1895436868.html

Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции

Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции - РИА Новости, 11.09.2023

Камчатка подписала соглашение о строительстве водородной станции

Корпорация развития Камчатки и китайские компании на полях Восточного экономического форума подписали оглашение о строительстве в Пенжинском районе Камчатки... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:05

2023-09-11T03:05

2023-09-11T03:05

экономика

камчатка

владивосток

пенжинский район

владимир солодов

михаил мишустин

корпорация развития

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Корпорация развития Камчатки и китайские компании на полях Восточного экономического форума подписали оглашение о строительстве в Пенжинском районе Камчатки приливной водородной станции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Хочу поблагодарить вас за готовность сотрудничать с нами по этому стратегически важному для Камчатского края проекту. Я готов оказывать всю возможную помощь и ООО "Н2 Чистая Энергетика", и JI-TECH, и SEL CHEM", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Солодова. Подписи под документом о реализации проекта "Водородно-энергетический кластер на основе Пенжинской приливной станции" поставили генеральный директор Корпорации развития Камчатки Марина Якутова, генеральный директор ООО "Н2 Чистая Энергетика" Алексей Каплун, директор JI-TECH Co., Ltd Хам Сук Хун и директор SEL CHEM CO., LTD. Ли Со Бёк. Уточняется, что китайские компании намерены приобретать водород и химические соединения на его основе. В ближайшей перспективе они проведут изучение проекта для оценки возможностей участия в его реализации. Корпорация развития Камчатки обеспечит сопровождение, в том числе выбор режима преференций, которые действуют для инвесторов на территории региона. Речь идет о Свободном порте Владивосток и ТОР "Камчатка". Проект строительства водородной станции в Пенжинской губе вошел в Концепцию развития водородной энергетики, которую в 2021 году утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По предварительной оценке, Пенжинская приливная электростанция, которую могут возвести в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, сможет давать до пяти миллионов тонн водородного топлива в год. Первоначальный проект ПЭС был разработан в 1970-е годы институтом "Гидропроект". Уникальность Пенжинской губы заключается в ее приливах, которые достигают 13 метров. Объем перемещаемой в это время воды составляет более 500 кубических километров в сутки. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/kamchatka-1895345733.html

камчатка

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экономика, камчатка, владивосток, пенжинский район, владимир солодов, михаил мишустин, корпорация развития, дальневосточный федеральный университет