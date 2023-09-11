https://ria.ru/20230911/iturup-1895445036.html

На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс

На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс - РИА Новости, 11.09.2023

На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс появится на курильском острове Итуруп в следующем году, также начнется строительство еще одного - на термальных источниках, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:45

2023-09-11T04:45

2023-09-11T04:45

итуруп

владивосток

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871816746_0:104:3021:1803_1920x0_80_0_0_261aaba9b99b479472ae5220c7204992.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Гостиничный комплекс появится на курильском острове Итуруп в следующем году, также начнется строительство еще одного - на термальных источниках, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Сделаны мастер-планы, в соответствии с которыми разбита территория на рекреацию и промышленные зоны. И рекреация - это гостиничный комплекс, бальнеологический комплекс. Например, на Итурупе с жерла вулкана вытекает горячая кипящая вода, это самая большая горячая река в мире. И там возникает ощущение волшебства. Поднимается пар, наполняются ванны, где купаются люди. Это хорошее место, и крупные компании там рассматривают строительство гостиничных комплексов", - сказал Лимаренко. По его словам, другая локация - в береговой зоне на Итурупе. "Строится ряд гостиниц, одна их них - на Итурупе вблизи аэровокзала. Можно фактически прилететь и через 10 минут быть в гостинице. Чудесное место: это белые скалы с водопадами, красота неописуемая. Есть конкретные договоренности, конкретные земельные участки, лоты, инвесторы и деньги. Стройка уже идет, в будущем году будет построена одна из гостиниц", - отметил губернатор. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20220718/reysy-1803210477.html

итуруп

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итуруп, владивосток, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, экономика