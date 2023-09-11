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На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс - РИА Новости, 11.09.2023
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04:45 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/iturup-1895445036.html
На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс
На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс - РИА Новости, 11.09.2023
На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс
Гостиничный комплекс появится на курильском острове Итуруп в следующем году, также начнется строительство еще одного - на термальных источниках, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:45
2023-09-11T04:45
итуруп
владивосток
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Гостиничный комплекс появится на курильском острове Итуруп в следующем году, также начнется строительство еще одного - на термальных источниках, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Сделаны мастер-планы, в соответствии с которыми разбита территория на рекреацию и промышленные зоны. И рекреация - это гостиничный комплекс, бальнеологический комплекс. Например, на Итурупе с жерла вулкана вытекает горячая кипящая вода, это самая большая горячая река в мире. И там возникает ощущение волшебства. Поднимается пар, наполняются ванны, где купаются люди. Это хорошее место, и крупные компании там рассматривают строительство гостиничных комплексов", - сказал Лимаренко. По его словам, другая локация - в береговой зоне на Итурупе. "Строится ряд гостиниц, одна их них - на Итурупе вблизи аэровокзала. Можно фактически прилететь и через 10 минут быть в гостинице. Чудесное место: это белые скалы с водопадами, красота неописуемая. Есть конкретные договоренности, конкретные земельные участки, лоты, инвесторы и деньги. Стройка уже идет, в будущем году будет построена одна из гостиниц", - отметил губернатор. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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итуруп, владивосток, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, экономика
Итуруп, Владивосток, Валерий Лимаренко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Экономика
На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс

Лимаренко: на курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Гостиничный комплекс появится на курильском острове Итуруп в следующем году, также начнется строительство еще одного - на термальных источниках, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
«
"Сделаны мастер-планы, в соответствии с которыми разбита территория на рекреацию и промышленные зоны. И рекреация - это гостиничный комплекс, бальнеологический комплекс. Например, на Итурупе с жерла вулкана вытекает горячая кипящая вода, это самая большая горячая река в мире. И там возникает ощущение волшебства. Поднимается пар, наполняются ванны, где купаются люди. Это хорошее место, и крупные компании там рассматривают строительство гостиничных комплексов", - сказал Лимаренко.
По его словам, другая локация - в береговой зоне на Итурупе.
"Строится ряд гостиниц, одна их них - на Итурупе вблизи аэровокзала. Можно фактически прилететь и через 10 минут быть в гостинице. Чудесное место: это белые скалы с водопадами, красота неописуемая. Есть конкретные договоренности, конкретные земельные участки, лоты, инвесторы и деньги. Стройка уже идет, в будущем году будет построена одна из гостиниц", - отметил губернатор.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ИтурупВладивостокВалерий ЛимаренкоДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Экономика
 
 
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