На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс
Лимаренко: на курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Гостиничный комплекс появится на курильском острове Итуруп в следующем году, также начнется строительство еще одного - на термальных источниках, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
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"Сделаны мастер-планы, в соответствии с которыми разбита территория на рекреацию и промышленные зоны. И рекреация - это гостиничный комплекс, бальнеологический комплекс. Например, на Итурупе с жерла вулкана вытекает горячая кипящая вода, это самая большая горячая река в мире. И там возникает ощущение волшебства. Поднимается пар, наполняются ванны, где купаются люди. Это хорошее место, и крупные компании там рассматривают строительство гостиничных комплексов", - сказал Лимаренко.
По его словам, другая локация - в береговой зоне на Итурупе.
"Строится ряд гостиниц, одна их них - на Итурупе вблизи аэровокзала. Можно фактически прилететь и через 10 минут быть в гостинице. Чудесное место: это белые скалы с водопадами, красота неописуемая. Есть конкретные договоренности, конкретные земельные участки, лоты, инвесторы и деньги. Стройка уже идет, в будущем году будет построена одна из гостиниц", - отметил губернатор.
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