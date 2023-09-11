https://ria.ru/20230911/islandiya-1895529070.html
Путин снял с должности посла в Рейкьявике
Путин снял с должности посла в Рейкьявике - РИА Новости, 11.09.2023
Путин снял с должности посла в Рейкьявике
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:03
2023-09-11T12:03
2023-09-11T12:03
политика
россия
владимир путин
исландия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. "Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исландии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230801/posolstvo-1887528067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, исландия
Политика, Россия, Владимир Путин, Исландия
Путин снял с должности посла в Рейкьявике
Путин освободил Михаила Носкова от должности посла в Исландии