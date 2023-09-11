https://ria.ru/20230911/islandiya-1895529070.html

Путин снял с должности посла в Рейкьявике

Путин снял с должности посла в Рейкьявике - РИА Новости, 11.09.2023

Путин снял с должности посла в Рейкьявике

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:03

2023-09-11T12:03

2023-09-11T12:03

политика

россия

владимир путин

исландия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. "Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исландии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230801/posolstvo-1887528067.html

россия

исландия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, исландия