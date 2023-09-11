Рейтинг@Mail.ru
Путин снял с должности посла в Рейкьявике - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/islandiya-1895529070.html
Путин снял с должности посла в Рейкьявике
Путин снял с должности посла в Рейкьявике - РИА Новости, 11.09.2023
Путин снял с должности посла в Рейкьявике
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:03
2023-09-11T12:03
политика
россия
владимир путин
исландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106052/30/1060523047_0:217:2500:1623_1920x0_80_0_0_69d8f9189c3968d5250e1c2818377f2f.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. "Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исландии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230801/posolstvo-1887528067.html
россия
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106052/30/1060523047_25:0:2476:1838_1920x0_80_0_0_1698bc19a6688cc9ae1c1835bd8fa052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, исландия
Политика, Россия, Владимир Путин, Исландия
Путин снял с должности посла в Рейкьявике

Путин освободил Михаила Носкова от должности посла в Исландии

© Fotolia / TTstudioРейкьявик, Исландия
Рейкьявик, Исландия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Fotolia / TTstudio
Рейкьявик, Исландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исландии", - говорится в документе.
Здание посольства Исландии в России, с которого снят флаг и демонтированы все таблички - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички
1 августа, 10:08
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИсландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала