https://ria.ru/20230911/iskander-1895446456.html

Минобороны показало пуск "Искандера" по командному пункту ВСУ

Минобороны показало пуск "Искандера" по командному пункту ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023

Минобороны показало пуск "Искандера" по командному пункту ВСУ

Минобороны сняло на видео пуск крылатой ракеты из комплекса "Искандер" по командному пункту украинских войск. Запись поступила в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:04

2023-09-11T05:04

2023-09-11T10:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны сняло на видео пуск крылатой ракеты из комплекса "Искандер" по командному пункту украинских войск. Запись поступила в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, как "Искандер" по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Цель, которую предстоит поразить, — хорошо замаскированный командный пункт. По данным разведки, в него в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры ВСУ. Российские военнослужащие решили, что нужно работать наиболее эффективным для таких целей боеприпасом — крылатой ракетой. Показаны подготовительные действия и старт ракеты. После пуска комплекс незамедлительно покидает стартовую позицию. Выполнив задачу, расчет оставляет машину в укрытии под специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для разведки противника.Как рассказал командир стартовой батареи Константин, "Искандер" работает по командным пунктам, пунктам управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения. Поражаемые комплексом цели находятся в десятках, а часто и в сотнях километров вглубь обороны противника. "Позиции целесообразно сразу менять после проведения пуска. В кратчайшее время происходит оставление стартовой позиции. Чем быстрее, тем безопаснее. Несомненно, мы прорабатываем несколько вариантов для отхода, для оставления позиций. Производится целый комплекс мероприятий. Всегда есть позиции, которые мы можем сменить <…> Весь личный состав действует умело, все знает. Все навыки отработаны до автоматизма", — поделился Константин тонкостями своей работы.В Минобороны уточнили, что украинские военные постоянно пытаются выследить "Искандер". Они используют для этого беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции западного производства, диверсионные группы. "Нашим разведчикам вбрасываются данные ложных целей. Все безрезультатно. Ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу", — рассказали в ведомстве. Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://ria.ru/20230911/udar-1895434419.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, вооруженные силы украины