https://ria.ru/20230911/ipoteka-1895592922.html

Андрей Осипов: Почта Банк будет развивать ипотеку на ИЖС в регионах

Андрей Осипов: Почта Банк будет развивать ипотеку на ИЖС в регионах - РИА Новости, 11.09.2023

Андрей Осипов: Почта Банк будет развивать ипотеку на ИЖС в регионах

Почта Банк будет развивать льготную ипотеку на строительство своего дома в регионах, при этом банк решил фокусироваться на небольших городах и поселках, где... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:01

2023-09-11T15:01

2023-09-11T15:01

почта банк

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новости компаний - экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Почта Банк будет развивать льготную ипотеку на строительство своего дома в регионах, при этом банк решил фокусироваться на небольших городах и поселках, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства, заявил в интервью РИА Новости член правления кредитной организации Андрей Осипов на полях Восточного экономического форума. По данным Росстата на 1 января 2023 года, 47% населения РФ проживает в городах с населением менее 100 тысяч человек и в сельской местности. В Дальневосточном федеральном округе этот показатель еще выше – 53%. "Сделав акцент на развитии в стране индивидуального жилищного строительства и доступных программ финансирования в регионах, мы пойдем по пути решения сразу нескольких важнейших социальных задач: улучшения условий жизни семей, повышения демографии, роста экономики малых населенных пунктов, доступности транспортной инфраструктуры, равномерного пространственного развития нашей страны", - отметил Осипов. По его словам, активное строительство в больших агломерациях мотивирует жителей малых населенных пунктов переезжать в крупные города с относительно высокой стоимостью жилья и покупать в ипотеку квартиры небольшой площади - по 35-40 метров. Такое ограничение не стимулирует молодые семьи иметь более одного ребенка. Поэтому ИЖС может стать отличным инструментом решения демографической проблемы. "Почта Банк работает по всей стране, в большей степени - в небольших населенных пунктах, в сельской местности. Мы видим, что люди хотят жить на своей земле и не хотели бы куда-то переезжать. Запрос на строительство своего дома в регионах уже сформирован, не хватает только финансовых инструментов. Если им предоставить удобное и доступное финансирование, они с радостью начнут строить свои дома, а не переезжать в маленькие квартиры в крупные города. Это позволит семьям жить в более комфортных условиях, повысит рождаемость, благоприятно повлияет на локальные рынки труда и развитие экономики регионов (стройматериалы, дорожное строительство, транспорт и другая инфраструктура). Развитие льготных ипотечных программ для ИЖС - перспективное направление и необходимо сфокусировать усилия на его развитии", - уверен Осипов. Андрей Осипов рассказал, что Почта Банк запустил программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой, и сейчас они активно масштабируются по всей стране. "Наша цель – сделать так, чтобы каждый житель нашей большой страны смог просто и удобно оформить ипотеку и начать строить свой дом. Уверен, что наша масштабная сеть по всей стране и многолетний опыт работы обеспечат нам отличные перспективы в этом сегменте", — отметил он.

https://ria.ru/20230825/vklad-1892212403.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

почта банк, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости компаний - экономика, вэф-2023