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"Интеррос" открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023
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10:11 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/interros-1895494270.html
"Интеррос" открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023
"Интеррос" открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 11.09.2023
"Интеррос" открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023
"Интеррос" открыл на VIII Восточном экономическом форуме собственную гостиную, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:11
2023-09-11T10:11
экономика
интеррос
росбанк
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК , 11 сен - РИА Новости. "Интеррос" открыл на VIII Восточном экономическом форуме собственную гостиную, сообщает пресс-служба компании. Ее посетителям представится возможность принять участие в презентации новых проектов "Интерроса", получить информацию о деятельности крупнейших компаний входящих в холдинг - Росбанка, "Атомайз", венчурного фонда "Восход", провести встречи и переговоры с их представителями, говорится в сообщении. Дизайн гостиной отражает новый проект компании - выпуск первого российского токена на произведения искусства. Это совместный проект Интерроса, токенизационой платформы "Атомайз" и Государственного Эрмитажа. Кроме того, гости смогут оценить представленные в гостиной репродукции старинных карт острова Русский. Кроме того, для посетителей "Интерроса" были изданы информационные брошюры под общей серией "Просто о сложном", в которых простым языком и максимально доступно рассказывается о том, как построить свой венчурный бизнес, как устроен современный горный курорт, что такое блокчейн и как работать с цифровым рублем, отметили в пресс-службе.
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353
60
экономика, интеррос, росбанк, вэф-2023
Экономика, Интеррос, Росбанк, ВЭФ-2023

"Интеррос" открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023

© Фото : Пресс-служба "Интеррос""Интеррос" открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023
Интеррос открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Пресс-служба "Интеррос"
"Интеррос" открыл собственную гостиную на ВЭФ-2023
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ВЛАДИВОСТОК , 11 сен - РИА Новости. "Интеррос" открыл на VIII Восточном экономическом форуме собственную гостиную, сообщает пресс-служба компании.
Ее посетителям представится возможность принять участие в презентации новых проектов "Интерроса", получить информацию о деятельности крупнейших компаний входящих в холдинг - Росбанка, "Атомайз", венчурного фонда "Восход", провести встречи и переговоры с их представителями, говорится в сообщении.
Дизайн гостиной отражает новый проект компании - выпуск первого российского токена на произведения искусства. Это совместный проект Интерроса, токенизационой платформы "Атомайз" и Государственного Эрмитажа.
Кроме того, гости смогут оценить представленные в гостиной репродукции старинных карт острова Русский. Кроме того, для посетителей "Интерроса" были изданы информационные брошюры под общей серией "Просто о сложном", в которых простым языком и максимально доступно рассказывается о том, как построить свой венчурный бизнес, как устроен современный горный курорт, что такое блокчейн и как работать с цифровым рублем, отметили в пресс-службе.
 
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