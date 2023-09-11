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Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр - РИА Новости, 11.09.2023
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12:31 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/infotsentr-1895535922.html
Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр
Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр - РИА Новости, 11.09.2023
Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за организацию информационного центра на своей площадке. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:31
2023-09-11T12:31
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
россия сегодня
новости агентства
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за организацию информационного центра на своей площадке. Информационный центр ЦИК РФ в этом году находился на площадке медиагруппы "Россия сегодня". "Хочу сердечно поблагодарить хозяев этого прекрасного центра, которые нас очень гостеприимно приняли, сделали все возможное, чтобы вам и нам здесь работалось комфортно и продуктивно. Был очень интересный опыт, мы кое-что посмотрели из технологических вещей", - сказала она. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. Организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходили и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Ольга Фомченкова
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Новости
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политика, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия сегодня, новости агентства
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия сегодня, Новости агентства
Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр

Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр ЦИК РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за организацию информационного центра на своей площадке.
Информационный центр ЦИК РФ в этом году находился на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
«
"Хочу сердечно поблагодарить хозяев этого прекрасного центра, которые нас очень гостеприимно приняли, сделали все возможное, чтобы вам и нам здесь работалось комфортно и продуктивно. Был очень интересный опыт, мы кое-что посмотрели из технологических вещей", - сказала она.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. Организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходили и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
10 сентября, 01:01
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023Россия сегодняНовости агентства
 
 
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