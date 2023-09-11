https://ria.ru/20230911/infotsentr-1895535922.html

Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр

Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр - РИА Новости, 11.09.2023

Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за организацию информационного центра на своей площадке. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:31

2023-09-11T12:31

2023-09-11T12:31

политика

россия

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

россия сегодня

новости агентства

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за организацию информационного центра на своей площадке. Информационный центр ЦИК РФ в этом году находился на площадке медиагруппы "Россия сегодня". "Хочу сердечно поблагодарить хозяев этого прекрасного центра, которые нас очень гостеприимно приняли, сделали все возможное, чтобы вам и нам здесь работалось комфортно и продуктивно. Был очень интересный опыт, мы кое-что посмотрели из технологических вещей", - сказала она. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. Организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходили и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия сегодня, новости агентства