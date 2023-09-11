https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html

Индия стала Бхаратом: Дели успешно заставил Запад заняться делом

Индия стала Бхаратом: Дели успешно заставил Запад заняться делом - РИА Новости, 11.09.2023

Индия стала Бхаратом: Дели успешно заставил Запад заняться делом

Самое интересное в том, кто и как обеспечил нынешний результат саммита "Группы двадцати" в Дели. Результат-то известен: достигнут перелом в битвах с... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:03

аналитика

россия

индия

дели

нарендра моди

большая двадцатка

саммит g20

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Самое интересное в том, кто и как обеспечил нынешний результат саммита "Группы двадцати" в Дели. Результат-то известен: достигнут перелом в битвах с коллективным Западом, долго пытавшимся изолировать Россию. А вот какая механика тут сработала?Ответов много. Это и фактор времени — то есть провал "украинской операции" против России, и мрачные экономические реальности существования Запада. Если говорить о чисто дипломатических технологиях, то эффектным оказался неприезд в Дели высших лидеров России и Китая. Но еще есть такой фактор, как председательство Индии.Оно длилось год, и исходная ситуация была понятной. Механизм коллективного предотвращения ключевыми державами мировых экономических кризисов пришел к полному параличу оттого, что примерно половина "Двадцатки" решила использовать его для левых, посторонних целей — подавления конкурентов в лице России и Китая. Как это выглядело, индийцы наблюдали год назад на таком же саммите в Индонезии: недостойный балаган с выяснением, кто с кем коллективно фотографируется, драка за западные формулировки итоговых документов.Если этого было мало, то индийцы столкнулись с аналогичной реальностью на множестве министерских и прочих встреч, которые шли весь год и составляли ключевую часть работы "Двадцатки" как механизма. Тот же паралич и попытки одной половины участников разбиться о стену брезгливости другой половины. Ни на одной из этих встреч не было достигнуто согласия. Что делать председателю — держать середину, как это делал прежний председатель (Индонезия), и уговаривать всех жить дружно: да, это тоже необходимо. Но не только это.Среди множества индийских публикаций на тему того, какой план был у премьер-министра Нарендры Моди, можно порекомендовать хотя бы вот эту, где очень подробно обозначается, для чего Индии нужна "Группа двадцати" ведущих государств. Кому-то этот список покажется скучным — то ли дело следить за нескончаемой дракой из-за формулировок итогового документа.Тут надо напомнить, что такие документы — это способ коммуникации дипломатии с внешним миром, отчет по итогам работы. Но не самоцель этой и множества прочих встреч. А среди реальных целей, с точки зрения Индии, были вот какие: нужны — в любую погоду мировой дипломатии — перемены в мировом здравоохранении. И в финансах — доступность дешевых кредитов должна быть равной для всех. И в мировой энергетике. Для этого глобальное большинство, именуемое Югом, может и должно запускать программы сотрудничества — с Западом или без.То были не просто пожелания индийских дипломатов — они во всех ситуациях добивались согласия и участия в таких программах если не всех, то части участников. Идея председательства Дели была в том, что необходимо запустить реглобализацию, а если часть ключевых мировых экономик на это пойти не готовы — тем хуже для них, обойдемся и уже обходимся без них. В частности, именно индийцы продвинули расширение группы, включив туда Африканский союз наряду с Евросоюзом. Кстати, это означает, что мы называем теперь эту команду "Двадцаткой" в последний раз.Сюда вписалось и выступление президента Бразилии, страны, которая стала теперь следующим председателем G20. Он сказал, что "Двадцатка" — вообще не место для споров об Украине: мировому большинству этот механизм нужен для того, чтобы споры одних держав не мешали жить другим. Это полностью совпало и с выступлением Нарендры Моди.Наверное, все заметили новость, что накануне саммита сторонники Моди (то есть правящее большинство) в индийском парламенте якобы решили переименовать страну — из Индии в Бхарат. Второе слово значилось на табличке, установленной на председательском месте. Какое отношение это имеет к нашему саммиту? Самое прямое.Для начала, это не совсем переименование. Для нас тут неприятная необходимость разбираться, какие карты или тексты заменять — к ужасу широкой публики. Но для каждого индийца понятно, что их страна давно называется и Индией (то есть Хинд), и Бхаратом. Смысловая разница тут в том, что первый вариант обозначает скорее территорию, родную землю, а второй несет иной смысл — нация, держава.Так вот, триумфальные комментарии индийцев по итогам саммита говорят: их страна показала миру, что она — действительно Бхарат. Она взяла в руки штурвал мирового лидерства и выполнила свою задачу успешно. Надо ли говорить, что Россию эта ситуация более чем устраивает.

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

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аналитика, россия, индия, дели, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20