https://ria.ru/20230911/ii-1895654588.html

СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением

СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением

Исследователи в Великобритании создали модель управления воздушным движением с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщила в понедельник газета... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:39

2023-09-11T18:39

2023-09-11T18:39

технологии

великобритания

англия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Исследователи в Великобритании создали модель управления воздушным движением с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщила в понедельник газета Financial Times. "Исследователи Великобритании создали компьютерную модель управления воздушным движением, в которой все движения в полете направляются искусственным интеллектом, а не человеком", - говорится в сообщении издания. В рамках проекта, на который было затрачено 15 миллионов фунтов стерлингов, ученые создали "цифровой двойник" воздушного пространства Англии и Уэльса, чтобы установить, какую роль сможет сыграть ИИ в замене в будущем авиадиспетчеров, нехватка которых сейчас наблюдается, пишет газета. Кроме того, технологии ИИ смогут безопасно перенаправлять самолеты по другим маршрутам для экономии топлива и снижения последствий перелетов для окружающей среды, сообщает Financial Times. В настоящий момент авиадиспетчеры и технологии ИИ начинают совместно выполнять работу по обработке данных о полетах в системе "цифрового двойника", используя точные модели реального авиатрафика. После завершения проекта в 2026 году планируется начать испытания в реальном времени, что позволит сравнить результаты работы ИИ и авиадиспетчеров, говорится в статье. Однако отмечается, что искусственный интеллект не будет иметь права принимать решения об определении маршрута. В случае успеха исследования такие технологии еще несколько лет продолжат проходить испытания совместно с людьми перед окончательным внедрением полностью компьютеризированной системы, пишет издание.

https://ria.ru/20230907/isk-1894780044.html

https://ria.ru/20230806/podozrenie-1888411033.html

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технологии, великобритания, англия, уэльс, ии