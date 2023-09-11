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СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением - РИА Новости, 11.09.2023
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18:39 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/ii-1895654588.html
СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением
СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением
Исследователи в Великобритании создали модель управления воздушным движением с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщила в понедельник газета... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:39
2023-09-11T18:39
технологии
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англия
уэльс
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Исследователи в Великобритании создали модель управления воздушным движением с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщила в понедельник газета Financial Times. "Исследователи Великобритании создали компьютерную модель управления воздушным движением, в которой все движения в полете направляются искусственным интеллектом, а не человеком", - говорится в сообщении издания. В рамках проекта, на который было затрачено 15 миллионов фунтов стерлингов, ученые создали "цифровой двойник" воздушного пространства Англии и Уэльса, чтобы установить, какую роль сможет сыграть ИИ в замене в будущем авиадиспетчеров, нехватка которых сейчас наблюдается, пишет газета. Кроме того, технологии ИИ смогут безопасно перенаправлять самолеты по другим маршрутам для экономии топлива и снижения последствий перелетов для окружающей среды, сообщает Financial Times. В настоящий момент авиадиспетчеры и технологии ИИ начинают совместно выполнять работу по обработке данных о полетах в системе "цифрового двойника", используя точные модели реального авиатрафика. После завершения проекта в 2026 году планируется начать испытания в реальном времени, что позволит сравнить результаты работы ИИ и авиадиспетчеров, говорится в статье. Однако отмечается, что искусственный интеллект не будет иметь права принимать решения об определении маршрута. В случае успеха исследования такие технологии еще несколько лет продолжат проходить испытания совместно с людьми перед окончательным внедрением полностью компьютеризированной системы, пишет издание.
https://ria.ru/20230907/isk-1894780044.html
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технологии, великобритания, англия, уэльс, ии
Технологии, Великобритания, Англия, Уэльс, ИИ
СМИ: в Британии могут задействовать ИИ для управления воздушным движением

Financial Times: Британия может задействовать ИИ в управлении воздушным потоком

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Исследователи в Великобритании создали модель управления воздушным движением с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщила в понедельник газета Financial Times.
"Исследователи Великобритании создали компьютерную модель управления воздушным движением, в которой все движения в полете направляются искусственным интеллектом, а не человеком", - говорится в сообщении издания.
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В рамках проекта, на который было затрачено 15 миллионов фунтов стерлингов, ученые создали "цифровой двойник" воздушного пространства Англии и Уэльса, чтобы установить, какую роль сможет сыграть ИИ в замене в будущем авиадиспетчеров, нехватка которых сейчас наблюдается, пишет газета.
Кроме того, технологии ИИ смогут безопасно перенаправлять самолеты по другим маршрутам для экономии топлива и снижения последствий перелетов для окружающей среды, сообщает Financial Times.
В настоящий момент авиадиспетчеры и технологии ИИ начинают совместно выполнять работу по обработке данных о полетах в системе "цифрового двойника", используя точные модели реального авиатрафика. После завершения проекта в 2026 году планируется начать испытания в реальном времени, что позволит сравнить результаты работы ИИ и авиадиспетчеров, говорится в статье.
Однако отмечается, что искусственный интеллект не будет иметь права принимать решения об определении маршрута. В случае успеха исследования такие технологии еще несколько лет продолжат проходить испытания совместно с людьми перед окончательным внедрением полностью компьютеризированной системы, пишет издание.
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ТехнологииВеликобританияАнглияУэльсИИ
 
 
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