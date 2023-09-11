https://ria.ru/20230911/himars-1895687953.html
Польша договорились с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS
Польша договорились с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS - РИА Новости, 11.09.2023
Польша договорились с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS
Американская компания Lockheed Martin объявила о подписании с министерством обороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве реактивных... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:46
2023-09-11T21:46
2023-09-11T21:46
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ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin объявила о подписании с министерством обороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов. В пресс-релизе говорится, что стороны договорились о монтаже РСЗО на польских грузовиках Jelcz и выпуск "десятков тысяч" ракет. "Согласно условиям рамочного соглашения, 486 автомобилей... будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году. Помимо этого, будут произведены десятки тысяч... ракетных боеприпасов", - сообщила Lockheed Martin. С польской стороны основными участниками программы, получившей название Homar-A, станут компании Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, WZU and MESKO.
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РИА Новости
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в мире, польша, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Lockheed Martin
Польша договорились с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS
МО Польши договорилось с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin объявила о подписании с министерством обороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов.
В пресс-релизе говорится, что стороны договорились о монтаже РСЗО на польских грузовиках Jelcz и выпуск "десятков тысяч" ракет.
"Согласно условиям рамочного соглашения, 486 автомобилей... будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году. Помимо этого, будут произведены десятки тысяч... ракетных боеприпасов", - сообщила Lockheed Martin.
С польской стороны основными участниками программы, получившей название Homar-A, станут компании Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, WZU and MESKO.
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