https://ria.ru/20230911/himars-1895687953.html

Польша договорились с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS

Польша договорились с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS - РИА Новости, 11.09.2023

Польша договорились с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS

Американская компания Lockheed Martin объявила о подписании с министерством обороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве реактивных... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:46

2023-09-11T21:46

2023-09-11T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

польша

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin объявила о подписании с министерством обороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов. В пресс-релизе говорится, что стороны договорились о монтаже РСЗО на польских грузовиках Jelcz и выпуск "десятков тысяч" ракет. "Согласно условиям рамочного соглашения, 486 автомобилей... будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году. Помимо этого, будут произведены десятки тысяч... ракетных боеприпасов", - сообщила Lockheed Martin. С польской стороны основными участниками программы, получившей название Homar-A, станут компании Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, WZU and MESKO.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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в мире, польша, lockheed martin