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Биография Александра Гусева - РИА Новости, 11.09.2023
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Воронежская область
 
08:45 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/gusev-1894942597.html
Биография Александра Гусева
Биография Александра Гусева - РИА Новости, 11.09.2023
Биография Александра Гусева
Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Козельского района Калужской области. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:45
2023-09-11T08:45
воронежская область
справки
политика
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
владимир путин
единая россия
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Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Козельского района Калужской области. В 1985 году окончил Ярославский политехнический институт (ныне Ярославский государственный технический университет) по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат химических наук (2004). В 1985-1994 годах – мастер, начальник смены, старший инженер-технолог, инженер-технолог третьей категории, заместитель начальника цеха Воронежского завода синтетического каучука (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").В 1994-1999 годах – начальник цеха, начальник производства – стажер заводоуправления, начальник производства заводоуправления АООТ "Воронежсинтезкаучук" (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").В 1999-2000 годах – технический директор акционерного общества АООТ "Воронежсинтезкаучук".В 2000-2007 годах – первый заместитель генерального директора – технический директор, заместитель генерального директора – технический директор, технический директор – первый заместитель генерального директора ОАО "Воронежсинтезкаучук".С 2007 года по март 2009 года – генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук".С апреля 2009 года по сентябрь 2010 года – заместитель председателя правительства Воронежской области – руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области.С октября 2010 года по сентябрь 2013 года был заместителем губернатора Воронежской области – первым заместителем председателя правительства Воронежской области.8 сентября 2013 года Гусева избрали главой городского округа город Воронеж, 13 сентября 2013 года вступил в должность. 25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. 9 сентября 2018 года победил на выборах губернатора Воронежской области, набрав 72,52% голосов избирателей. Вступил в должность 15 сентября 2018 года. 21 июня 2023 года Александр Гусев был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Воронежской области. По итогам выборов, прошедших в единый день голосования 8-10 сентября 2023 года, Гусев победил с 76,83% голосов и сохранил пост воронежского губернатора.Гусев – член президиума регионального политического совета "Единой России" в Воронежской области, член Государственного Совета РФ. Является соавтором 35 изобретений. Александр Гусев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), орденом Дружбы (2022), рядом региональных и ведомственных наград. Имеет благодарность президента РФ (2011). Является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за 2002 год. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, политика, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), владимир путин, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Воронежская область, Справки, Политика, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Владимир Путин, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023

Биография Александра Гусева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Козельского района Калужской области.
В 1985 году окончил Ярославский политехнический институт (ныне Ярославский государственный технический университет) по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).
Кандидат химических наук (2004).
В 1985-1994 годах – мастер, начальник смены, старший инженер-технолог, инженер-технолог третьей категории, заместитель начальника цеха Воронежского завода синтетического каучука (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").
В 1994-1999 годах – начальник цеха, начальник производства – стажер заводоуправления, начальник производства заводоуправления АООТ "Воронежсинтезкаучук" (ныне АО "Воронежсинтезкаучук").
В 1999-2000 годах – технический директор акционерного общества АООТ "Воронежсинтезкаучук".
В 2000-2007 годах – первый заместитель генерального директора – технический директор, заместитель генерального директора – технический директор, технический директор – первый заместитель генерального директора ОАО "Воронежсинтезкаучук".
С 2007 года по март 2009 года – генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук".
С апреля 2009 года по сентябрь 2010 года – заместитель председателя правительства Воронежской области – руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области.
С октября 2010 года по сентябрь 2013 года был заместителем губернатора Воронежской области – первым заместителем председателя правительства Воронежской области.
8 сентября 2013 года Гусева избрали главой городского округа город Воронеж, 13 сентября 2013 года вступил в должность.
25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.
9 сентября 2018 года победил на выборах губернатора Воронежской области, набрав 72,52% голосов избирателей. Вступил в должность 15 сентября 2018 года.
21 июня 2023 года Александр Гусев был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Воронежской области.
По итогам выборов, прошедших в единый день голосования 8-10 сентября 2023 года, Гусев победил с 76,83% голосов и сохранил пост воронежского губернатора.
Гусев – член президиума регионального политического совета "Единой России" в Воронежской области, член Государственного Совета РФ.
Является соавтором 35 изобретений.
Александр Гусев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), орденом Дружбы (2022), рядом региональных и ведомственных наград. Имеет благодарность президента РФ (2011). Является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за 2002 год.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Воронежская областьСправкиПолитикаВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)Владимир ПутинЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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