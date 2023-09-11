https://ria.ru/20230911/gretsiya-1895697940.html

СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев

СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев

Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал "Прото тема". РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T23:38

2023-09-11T23:38

2023-09-11T23:44

в мире

авто

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал "Прото тема". ЧП произошло во второй половине дня в понедельник. "Неизвестные выпустили 25 пуль по шести пассажирам автомобиля. Это иностранцы, которые, судя по всему, попали в засаду. Полиция разыскивает мотоцикл и черную машину, на которых якобы скрылись преступники", - сообщает портал. Расстрелянный автомобиль был с немецкими номерами. Пятеро убитых находились в машине, еще один погибший мужчина был возле автомобиля. По мнению "Прото тема", речь идет о сведении криминальных счетов. Телеканал ERT сообщает, что убитые - албанцы.

https://ria.ru/20230910/dtp-1895336595.html

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