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СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев - РИА Новости, 11.09.2023
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23:38 11.09.2023 (обновлено: 23:44 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/gretsiya-1895697940.html
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев
Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал "Прото тема". РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T23:38
2023-09-11T23:44
в мире
авто
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал "Прото тема". ЧП произошло во второй половине дня в понедельник. "Неизвестные выпустили 25 пуль по шести пассажирам автомобиля. Это иностранцы, которые, судя по всему, попали в засаду. Полиция разыскивает мотоцикл и черную машину, на которых якобы скрылись преступники", - сообщает портал. Расстрелянный автомобиль был с немецкими номерами. Пятеро убитых находились в машине, еще один погибший мужчина был возле автомобиля. По мнению "Прото тема", речь идет о сведении криминальных счетов. Телеканал ERT сообщает, что убитые - албанцы.
https://ria.ru/20230910/dtp-1895336595.html
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в мире, авто
В мире, Авто
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев

Прото тема: в Греции застрелили шесть иностранцев, предположительно﻿, албанцев

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал "Прото тема".
ЧП произошло во второй половине дня в понедельник.
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"Неизвестные выпустили 25 пуль по шести пассажирам автомобиля. Это иностранцы, которые, судя по всему, попали в засаду. Полиция разыскивает мотоцикл и черную машину, на которых якобы скрылись преступники", - сообщает портал.
Расстрелянный автомобиль был с немецкими номерами. Пятеро убитых находились в машине, еще один погибший мужчина был возле автомобиля. По мнению "Прото тема", речь идет о сведении криминальных счетов.
Телеканал ERT сообщает, что убитые - албанцы.
 
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