https://ria.ru/20230911/gretsiya-1895697940.html
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно, албанцев
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно, албанцев - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно, албанцев
Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал "Прото тема". РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T23:38
2023-09-11T23:38
2023-09-11T23:44
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал "Прото тема". ЧП произошло во второй половине дня в понедельник. "Неизвестные выпустили 25 пуль по шести пассажирам автомобиля. Это иностранцы, которые, судя по всему, попали в засаду. Полиция разыскивает мотоцикл и черную машину, на которых якобы скрылись преступники", - сообщает портал. Расстрелянный автомобиль был с немецкими номерами. Пятеро убитых находились в машине, еще один погибший мужчина был возле автомобиля. По мнению "Прото тема", речь идет о сведении криминальных счетов. Телеканал ERT сообщает, что убитые - албанцы.
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в мире, авто
СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно, албанцев
Прото тема: в Греции застрелили шесть иностранцев, предположительно, албанцев
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Шестеро человек были убиты в городке Луца (Артемида) в Восточной Аттике, все они - иностранцы, сообщает портал
"Прото тема".
ЧП произошло во второй половине дня в понедельник.
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"Неизвестные выпустили 25 пуль по шести пассажирам автомобиля. Это иностранцы, которые, судя по всему, попали в засаду. Полиция разыскивает мотоцикл и черную машину, на которых якобы скрылись преступники", - сообщает портал.
Расстрелянный автомобиль был с немецкими номерами. Пятеро убитых находились в машине, еще один погибший мужчина был возле автомобиля. По мнению "Прото тема", речь идет о сведении криминальных счетов.
Телеканал ERT сообщает, что убитые - албанцы.