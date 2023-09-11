https://ria.ru/20230911/grazhdanstvo-1895632395.html

Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи

Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи - РИА Новости, 11.09.2023

Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский и его семья, а также руководитель главного управления разведки... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:30

2023-09-11T17:30

2023-09-11T17:30

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кирилл буданов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский и его семья, а также руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получили британское гражданство, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - американское. "Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского (Андрей) Ермак, начальник контрразведки (Александр) Поклад, экс-министр МО (Алексей) Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия являются гражданами США. И этот список достаточно длинный", - написал Кива в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинские власти таким образом "обеспечены гарантиями и защитой стран НАТО". Кива подчеркнул, что в случае истощения украинского генофонда в результате боевых действий они "спокойно уедут в страны, гражданами которых они являются, будут жить и тратить заработанные на этой войне и трагедии деньги". В июле депутат Верховной рады Мария Мезенцева сообщала, что украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект. В мае прошлого года Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. В марте прошлого года Верховная рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.

https://ria.ru/20230907/budanov-1894733327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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