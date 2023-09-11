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Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи - РИА Новости, 11.09.2023
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17:30 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/grazhdanstvo-1895632395.html
Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи
Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи - РИА Новости, 11.09.2023
Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский и его семья, а также руководитель главного управления разведки... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:30
2023-09-11T17:30
в мире
украина
великобритания
сша
илья кива
владимир зеленский
кирилл буданов
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский и его семья, а также руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получили британское гражданство, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - американское. "Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского (Андрей) Ермак, начальник контрразведки (Александр) Поклад, экс-министр МО (Алексей) Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия являются гражданами США. И этот список достаточно длинный", - написал Кива в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинские власти таким образом "обеспечены гарантиями и защитой стран НАТО". Кива подчеркнул, что в случае истощения украинского генофонда в результате боевых действий они "спокойно уедут в страны, гражданами которых они являются, будут жить и тратить заработанные на этой войне и трагедии деньги". В июле депутат Верховной рады Мария Мезенцева сообщала, что украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект. В мае прошлого года Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. В марте прошлого года Верховная рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.
https://ria.ru/20230907/budanov-1894733327.html
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в мире, украина, великобритания, сша, илья кива, владимир зеленский, кирилл буданов, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Великобритания, США, Илья Кива, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи

Кива заявил, что у Зеленского и Буданова есть гражданство Великобритании

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский и его семья, а также руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получили британское гражданство, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - американское.
"Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского (Андрей) Ермак, начальник контрразведки (Александр) Поклад, экс-министр МО (Алексей) Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия являются гражданами США. И этот список достаточно длинный", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Он отметил, что украинские власти таким образом "обеспечены гарантиями и защитой стран НАТО". Кива подчеркнул, что в случае истощения украинского генофонда в результате боевых действий они "спокойно уедут в страны, гражданами которых они являются, будут жить и тратить заработанные на этой войне и трагедии деньги".
В июле депутат Верховной рады Мария Мезенцева сообщала, что украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект.
В мае прошлого года Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. В марте прошлого года Верховная рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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В миреУкраинаВеликобританияСШАИлья КиваВладимир ЗеленскийКирилл БудановВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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