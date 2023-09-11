Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи
Кива заявил, что у Зеленского и Буданова есть гражданство Великобритании
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский и его семья, а также руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получили британское гражданство, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - американское.
"Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского (Андрей) Ермак, начальник контрразведки (Александр) Поклад, экс-министр МО (Алексей) Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия являются гражданами США. И этот список достаточно длинный", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Он отметил, что украинские власти таким образом "обеспечены гарантиями и защитой стран НАТО". Кива подчеркнул, что в случае истощения украинского генофонда в результате боевых действий они "спокойно уедут в страны, гражданами которых они являются, будут жить и тратить заработанные на этой войне и трагедии деньги".
В июле депутат Верховной рады Мария Мезенцева сообщала, что украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства на Украине, парламентарии готовят соответствующий законопроект.
В мае прошлого года Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило Киву в международный розыск. В марте ему офис генпрокурора Украины предъявил обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. В марте прошлого года Верховная рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.