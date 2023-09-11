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"Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии - РИА Новости, 11.09.2023
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03:48 11.09.2023 (обновлено: 06:16 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/gpz-1895440187.html
"Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии
"Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии - РИА Новости, 11.09.2023
"Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии
"Газпром" в конце августа, без участия Linde, запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, планирует в начале 2024 РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:48
2023-09-11T06:16
экономика
дальний восток
владивосток
виталий маркелов
газпром
амурский гпз
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Газпром" в конце августа, без участия Linde, запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, планирует в начале 2024 года запустить ещё две линии, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правления компании Виталий Маркелов."Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа", – сообщил он, говоря об Амурском ГПЗ. Маркелов напомнил, что в 2022 году проект покинул лицензиар – немецкая компания Linde. Пусконаладка на проекте проведена российскими инженерами, подчеркнул он."Наши планы – в начале следующего года запустить ещё две линии, до 2025 года все шесть линий мы должны запустить и выйти на проектную производительность", – добавил он.Маркелов также отметил, что первая партия гелия с этого завода ушла в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября. Компания может покрывать потребность в гелии как российских, так и азиатских потребителей, добавил он.Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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экономика, дальний восток, владивосток, виталий маркелов, газпром, амурский гпз, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Виталий Маркелов, Газпром, Амурский ГПЗ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
"Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии

Маркелов: "Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Газпром" в конце августа, без участия Linde, запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, планирует в начале 2024 года запустить ещё две линии, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правления компании Виталий Маркелов.
«
"Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа", – сообщил он, говоря об Амурском ГПЗ.
Маркелов напомнил, что в 2022 году проект покинул лицензиар – немецкая компания Linde. Пусконаладка на проекте проведена российскими инженерами, подчеркнул он.
"Наши планы – в начале следующего года запустить ещё две линии, до 2025 года все шесть линий мы должны запустить и выйти на проектную производительность", – добавил он.
Маркелов также отметил, что первая партия гелия с этого завода ушла в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября. Компания может покрывать потребность в гелии как российских, так и азиатских потребителей, добавил он.
Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаДальний ВостокВладивостокВиталий МаркеловГазпромАмурский ГПЗДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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