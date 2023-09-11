https://ria.ru/20230911/gospodderzhka-1896030379.html

СП продолжит аудит эффективности мер господдержки в условиях санкций

СП продолжит аудит эффективности мер господдержки в условиях санкций - РИА Новости, 13.09.2023

СП продолжит аудит эффективности мер господдержки в условиях санкций

Счетная палата России будет продолжать работу по аудиту эффективности мер государственной поддержки в части противодействия санкционному давлению, сообщила... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-11T14:07

2023-09-11T14:07

2023-09-13T09:52

россия

галина изотова

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2023

счетная палата рф

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Счетная палата России будет продолжать работу по аудиту эффективности мер государственной поддержки в части противодействия санкционному давлению, сообщила исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова. "Счетная палата будет продолжать проводить в 2023 году, и формируем планы на 2024 год, будем проверять, анализировать вопросы организации противодействия санкциям в основном в реальном секторе экономики", - сказала Изотова, выступая на сессии "Санкции как возможность для развития" в рамках ВЭФ. "Работа проводится достаточно большая правительством РФ: выстраиваются новые логические цепочки, все больше поддерживаются, вкладываются средства в НИОКРы, происходит локализация высокотехнологичных производств и так далее. Объемы поддержки достаточно большие, но и риски достаточно большие, и средства федерального бюджета тоже огромные. Поэтому наша миссия здесь как государственного органа, конституционного органа только возрастает", - продолжила она. Изотова указала, что в ближайшее время ведомство подготовит доклад об эффективности мер поддержки фармацевтической отрасли и производства медизделий. По ее словам, Счетная палата ищет новые формы работы с правительством, с министерствами и ведомствами. "Мы должны не просто влияние какое-то локальное смотреть внутри отрасли, а в целом на всю экономику. Для этого необходимо, мы отрабатываем сейчас критерии для оценки вклада в экономику, и, конечно, это позволит нам приоритизировать меры поддержки и перераспределить государственные ресурсы", - пояснила она. В целом же, по мнению Изотовой, санкции дали стимул к совершенствованию системы государственного управления. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, галина изотова, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023, счетная палата рф